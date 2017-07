Singen WLAN-Netz "Singen Connect" jetzt auch in der August-Ruf-Straße kostenlos abrufbar

Nach Anlaufschwierigkeiten kommt das Netz nun in Schwung. Nach Rathaus- und Heinrich-Weber-Platz sind weitere Ausbauschritte geplant.

Frei zugängliches Internet bietet die Einkaufstadt Singen jetzt auch in der August-Ruf-Straße an: Nachdem bereits im vergangenen Jahr WLAN-Zugangspunkte auf dem Rathaus- und Heinrich-Weber-Platz eingerichtet werden konnte, haben die Partner Thüga und Stadtverwaltung jetzt die technischen Voraussetzungen geschaffen, um das kostenlose WLAN-Netz "Singen Connect" auch in der August-Ruf-Straße nutzen zu können. Der Ausbau in der Innenstadt soll sukzessive fortgeführt werden, erläutert Wirtschaftsförderer Oliver Rahn. "Nach einmaliger Anmeldung und Bestätigung der allgemeinen Geschäftsbedingungen kann man grenzenlos surfen", erklärt Rahn und erhofft sich dadurch auch eine längere Verweildauer der Besucher in der Innenstadt. Gemeinsam mit Teamleiter Peter Ehret von der Telekom-Abteilung der Thüga (links) und Thüga-Regiocenter-Leiter Karl Mohr haben die Initiatoren das neue Angebot gestern getestet. Als nächste Ausbauschritte sind kostenlose WLAN-Zugänge für Scheffel- und Hegaustraße geplant, wie Rahn ankündigt.