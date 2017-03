Singen Vorschlag zur Güte

Durch die Auseinandersetzung um die Nutzung der Windenergie im Hegau und am Bodensee kommt eine gute alte Idee wieder zu Ehren: Wie wär's eigentlich mit Energiesparen?

Man sollte meinen, dass die Diskussion mit der Entscheidung von Wiechs beendet ist. Ausführlich wurden Für und Wider der Nutzung von Windenergie auf der Fläche des Hegau-Orts erörtert, doch so wie es aussieht, droht der Region an jedem neuen denkbaren Standort eine ähnliche Debatte – derzeit geht es im Hegauer Umfeld vornehmlich um die Standorte Kirnberg/Steißlingen und Schienerberg/Höri.



Unabhängig davon, welcher Fraktion man dabei zuneigt: Die jeweiligen Argumente werden durch die Wiederholung kaum besser, zu befürchten ist lediglich eine zunehmende Verbissenheit. Dabei wird ein alternativer Weg zur Energiewende gern übersehen – es ist der Verzicht auf unnötigen Energieverbrauch.



Zugegeben: Die Idee klingt vor dem Hintergrund ihrer Geburt in den 70er Jahren ziemlich verstaubt. Ihren Charme hat sie dennoch nicht eingebüßt, weil sie jeder Einzelne ohne große Diskussion umsetzen kann. Und wenn dadurch am Ende nur ein Windrad weniger im Hegau oder am Bodensee nötig sein sollte, dann löst sich manch ein Streit in Wohlgefallen auf.