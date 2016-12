Singen Vorfreude auf das Silvesterkonzert

Nur noch wenige Tage sind es zum Jahreswechsel. In Singen ist es für viele Menschen zur Tradition geworden, die Silvesterfeiern mit einem Konzert des Piccolo-Trompeters Otto Sauter in der Singener Herz-Jesu-Kirche zu beginnen.

Für seinen Auftritt am Samstag, 31. Dezember, um 17 Uhr hat Otto Sauter – wie im Vorjahr – die Sopranistin Eva Lind und Organist Christian Schmitt eingeladen. Der Konzertorganist ist mittlerweile seit Jahren zum treuen Begleiter und Konzertpartner des gebürtigen Tengener Trompetensolisten geworden. Wie in all den Jahren davor soll der Reinerlös des Benefizkonzerts wieder Menschen in der Region, die in Not geraten sind, zugutekommen.



Mit dem Erlös von rund 8000 Euro im Jahr 2015 habe der Hilfsfonds in 20 verschiedenen Projekten mit Teilspenden von bis zu 600 Euro unbürokratische Hilfe leisten können, hatte die Vorsitzende des Hilfsfonds, Bürgermeisterin Ute Seifried berichtet. Mit dem Skipsy-Projekt und dem Singener Sprachheilkindergarten wurden zwei Einrichtungen mit je 1000 Euro unterstützt. Skipsy kümmerte sich in den vergangenen zehn Jahren um rund 150 Kinder psychisch kranker Eltern. Im Sprachheilkindergarten wurde das Clowns-Projekts unterstützt. Hier werden 20 Kinder mit Sprachstörungen betreut.

2015 bewegten die drei Musiker ihr Publikum in der restlos ausverkauften Herz-Jesu-Kirche zu stehendem Applaus. Für Otto Sauter ist der konzertante Jahresabschluss jeweils ein Geschenk an seine Heimat. Seit einigen Jahren holt er immer wieder, bekannte Solisten oder Schauspieler mit ins Boot. Mit der TV-Moderatorin und international bekannten Sopranistin Eva Lind entzückte Sauter im vergangenen Jahr sein Publikum im Hegau. An diesen Erfolg wollen die drei Musiker auch zum Jahresende 2016 anknüpfen.



Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Reservix-Verkaufsstellen unter www.reservix.de oder telefonisch unter (0800)999 17 77.