Singen Vorfahrt missachtet: Autofahrerin übersieht anderen Wagen

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch, gegen 10 Uhr, einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen an der Einmündung Forststraße/Georg-Fischer-Straße verursacht.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, habe die Frau beim Abbiegen von der Forststraße in die Georg-Fischer-Straße vermutlich die Vorfahrt missachtet und deshalb den anderen Wagen übersehen. An beiden Autos entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden von rund 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.