Singen Von der Schulbank zum Beruf

Jeder Vierte Abiturient beginnt eine Ausbildung. Den größten Vorteil sehen zwei Singenerinnen in der Praxiserfahrung

Mit dem Abitur in der Tasche stehen derzeit wieder viele Schulabsolventen vor der Frage, wie es in Zukunft weitergehen soll. Viele möchten eine Abstand vom Lerntrott gewinnen; anderen reicht eine kurze Auszeit: Sie beginnen im Herbst eine Berufsausbildung. Deutschlandweit nimmt nach Recherche des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" etwa ein Viertel aller Abiturienten eine Ausbildung auf.

Auch Linda Beschle und Julia Birt haben sich für eine Ausbildung entschieden. Linda Beschle wird ab September eine Ausbildung zur Vermessungstechnikerin in Konstanz machen. Die Idee dazu hatte sie vergangenen Sommer. "Ich wollte auf jeden Fall was machen, was mit Erdkunde zu tun hat, und für ein Studium habe ich mich noch nicht bereit gefühlt", erzählt die 18-jährige, "dann habe ich im Internet recherchiert, was für Möglichkeiten es da gibt und bin auf die Ausbildung in Konstanz gestoßen." Auf die Bewerbung im September 2016 folgte ein Bewerbungsgespräch mit fünf weiteren Bewerbern, alles Jungs. "Auf der Website stand sogar, dass Mädchen erwünscht sind. Das ist eigentlich ein Männerjob." Die Mutter der Abiturientin ist überzeugt von einer Ausbildung, die mehr Aussichten auf einen Job gebe als ein Studium. Vorteile sieht Linda Beschle vor allem bei der praktischen Berufserfahrung: "Beim Studium lernt man nur die Theorie kennen. Oft können Betriebe zunächst gar nichts mit Studenten anfangen, weil ihnen die praktische Erfahrung fehlt."

Diese Meinung teilt Julia Birt. Die Abiturientin beginnt im August eine Ausbildung zur Drogistin bei einem Drogeriemarkt. Die Idee dazu kam ihr bei einem Praktikum im Sommer 2016. "Früher wollte ich Grundschullehrerin werden. Als Nachhilfelehrerin für Deutsch in einer Grundschule habe ich aber schnell gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist", erklärt sie. Julia Birt hat sich für ein duales Studium beworben, für das sie aber nicht angenommen worden ist. Alternativ wurde ihr ein Ausbildungsplatz angeboten. Ihr Ziel ist es, im Anschluss eine Fortbildung zur Handelsfachwirtin zu absolvieren, womit sie dann Filialleiterin werden könnte. Hätte ihr der Ausbildungsplatz nicht zugesagt, wäre sie erst mal als Au-pair nach Italien gegangen. Ein "normales" Studium kam für Julia Birt nie in Frage, da ein Studium ihr zu theoretisch ist. Die Eltern der 18-Jährigen unterstützen den Plan ihrer Tochter. Ihnen ist wichtig, dass sie das macht, was ihr gefällt.

Beide Abiturientinnen kritisieren den gesellschaftlichen Anspruch, dass jeder studieren müsse, der ein Abitur hat. Oft sei eine Berufsausbildung sinnvoller. Linda Beschle freut sich auf das geregelte Leben als Auszubildende: "Wir haben seit Ende Juni keinen Unterricht mehr. Die zwei Monate bis September reichen mir als Auszeit." Ein Auslandsjahr sei für sie keine Option gewesen. Julia Birt hat über Alternativen kaum nachgedacht: "Die Ausbildung hat sich einfach so ergeben. Das ist auf jeden Fall das, was ich machen möchte."

Trotzdem bringe auch eine Berufsausbildung einige Herausforderungen mit sich. Als Drogistin müsse man vor allem mit dem Kunden umgehen können und freundlich sein, meint Julia Birt. Bei der Ausbildung als Vermessungstechnikerin sei vor allem genaues Arbeiten wichtig. Laut Linda Beschle darf man sich auch nicht zu schade für den Job sein. Man müsse auch bei schlechtem Wetter draußen arbeiten können. "Natürlich erfordert auch eine Ausbildung eine gewisse Reife. Man hat vielleicht nicht so anspruchsvollen Unterricht wie im Studium. Dafür muss man sehr zuverlässig sein", so Julia Birt. "Man kann gekündigt werden wie bei jedem anderen Job."

Angst haben beide davor, dass die Ausbildung nicht das Richtige für sie sein könnte. Dann könne man sich nur noch durch die Jahre quälen oder die Ausbildung abbrechen; müsse sich aber wieder Alternativen suchen. Die jungen Frauen erhoffen sich von der Ausbildung bessere Berufschancen und einen leichteren Einstieg in die Arbeitswelt.

