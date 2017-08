Singen Von Grünflächen und Angsträumen in Singen

Kommunalpolitik nimmt das Grün in der Stadt unterm Hohentwiel in den Blick – und entdeckt reichlich Arbeit.

Die grüne Stadt am Hohentwiel, so lautete einst der Werbeslogan Singens. Das ist lange her. Doch grüne Ecken gibt es dennoch viele in der Stadt – und nicht alle gleichermaßen gepflegt.

Singens neuer Chef in der Abteilung Grün verweist auf die Sisyphos-Aufgabe seiner Mitarbeiter. Nicht zuletzt der regenreiche Sommer 2017 sorge für Mehrarbeit an allen Ecken durch wucherndes Grün.

Dennoch lohnt sich der genaue Blick in die grünen Ecken der Stadt – von der Musikinsel bis zum Ziegeleiweiher. Nicht wegen böser Buben, die sich darin verstecken könnten – sondern weil da ganz schön viel Gestaltungsspielraum versteckt ist. Da ist der Gedanke, rund um den Ziegeleiweiher anzufangen, gar nicht verkehrt. Das große Naherholungsgebiet am Rande der Nordstadt bietet viel Potenzial. Erstens um Angsträume zu entfernen und zweitens, um Erlebnisräume zu öffnen. Die Angst hat dann ja auch keinen Platz mehr.