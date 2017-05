Singen/Hegau Vom Biker-Kampf mit dem Berg

Der SÜDKURIER bewegt: Im Hegau-Bike-Team kann man seine Grenzen austesten. Redakteurin Gudrun Trautmann erzählt, wie sich das anfühlt

Ist das eigentlich noch normal? Am Tag danach macht das Herz immer noch kleine Sprünge und eine bleierne Müdigkeit liegt in den Gliedern. Bei den Herzsprüngen ist mir nicht ganz klar, ob sie noch von den Glücksgefühlen herrühren oder als Zeichen der Überforderung zu werten sind. Ja, ich habe die knapp 400 Höhenmeter auf den knapp 20 Kilometern geschafft. Wie alle andern Teilnehmer im Hegau-Bike-Team in einer Stunde und 29 Minuten. Am Ende weiß ich, dass meine angeblich so gute Kondition Lücken hat. Während andere, wie der mehrfache Ironman-Teilnehmer Peter Stengele oder der muskelbepackte Erik Gilberg gerade erst warmgelaufen sind, geht mir im wahrsten Sinne die Puste aus. Es ist meine dritte Ausfahrt unter der Leitung von Streckenchef Uli Lutz, und sie soll mich das Fürchten lehren.

Leichtfertig hatte ich vor Monaten meine Teilnahme am Hegau-Bike-Team gesagt. Als Dauerradlerin fühlte ich mich dazu berufen. Kondition? – Kein Thema. Und Radfahren kann ich. Doch dann wird es ernst.

Die ersten Zweifel kommen mir im Spinning-Training bei Angela, Manuel und Benni im Fitnesstudio Move. Spinning, das ist Radfahren ohne Fortbewegung. Angela lässt uns auf dem Trainingsrad imaginäre Berge erklimmen und dreht die Musik auf, während wir die Widerstandsschraube immer weiter zudrehen. Erst wenn sich die Pedale sitzend kaum noch bewegen lassen, radeln wir stehend weiter. Hop, hop, hop, da geht noch was. Ich keuche. Alle stehen längst im Schweiß. Ich weiß, dass das hier sicher nicht mein Hobby werden wird. Aber ich weiß auch, wenn ich das hier jetzt nicht durchziehe, kann ich meinen Rundkurs bei der Weltmeisterschaft vergessen.

Radfahren hatte für mich bisher immer etwas mit Fortbewegung in der Natur zu tun. Dass ich in einem geschlossenen Raum mit voller Kraft in die Pedale treten soll, kam mir ziemlich unsinnig vor. Ich will durch die Landschaft fahren und genießen. Nun weiß ich, dass das Lustprinzip keine Muskeln aufbaut. Deshalb also Spinning.

Meine zweite Ausfahrt auf dem Leihrad von Stroppa in der echten Natur hat eigentlich auch nichts mit Lust zu tun. Es regnet. Niemals würde ich jetzt zu einer 40-Kilometer-Fahrradtour aufbrechen. Aber Uli Lutz und die Gruppe warten. Am Ende sehen wir alle aus wie glückliche Schweine, die sich so richtig im Dreck gesuhlt haben. Für mich ist danach klar: Der 31 Kilometer lange Parcours für Freizeitradler bei WM wird für mich ein Klacks.

Ich denke schon über die längere Strecke nach, da bringt mich die nächste Ausfahrt auf den Boden der Tatsachen zurück. Uli Lutz und seine Radprofis servieren uns diesmal eine Strecke, die mir meinen Anfängerstatus deutlich vor Augen führt. Wie konnte ich mich so naiv überschätzen. Schon der sportliche Anstieg am Hohentwiel lässt mich ächzen. Nur keine Schwäche zeigen. Die Männer sind längst oben und warten lächelnd. Dann geht's rüber zum Plören und rauf, rauf, rauf. Ich rufe mir Angelas hop, hop, hop ins Gedächtnis, trete in die Pedalen und schalte einen Gang runtern. Nur gibt es keinen kleineren mehr. Oben auf der Kuppe genieße ich die Verschnaufpause. Ich freue mich auf die Abfahrt. Doch auch das ist naiv. Jetzt wird's erst richtig knifflig auf dem steilen, schmalen und aufgeweichten Pfad. Nur keine Angst entwickeln! Bloß nicht stürzen, bete ich vor mich hin. "Das kommt bei der WM nicht vor", beruhigt Uli Lutz, als ich die Teilnahme am Wettkampf schon fast kündigen will. "Absteigen", ruft er, und die meisten folgen. Erleichterung und Freude als alle gesund unten sind.

Das Hegau-Bike-Team

Das Hegau-Bike-Team wurde im Jahr 2012 auf Initiative von Stephan Salscheider (SKYDER), Uli Lutz (ehemals Radsport Lutz), Daniel Bensberg (SÜDKURIER Medienhaus) und Stefan Burkart (move Fintesstudio) gegründet. Seither werden jedes Jahr fünf SÜDKURIER-Leser zu einem achtwöchigen professionellen Training eingeladen und für den Marathon vorbereitet. Diesmal werden außerdem drei E-Biker für die WM-Teilnahme vorbereitet. Für die Redaktion fährt Gudrun Trautmann mit. Das Training ist effizient und verbindet unterschiedlichste Menschen.

