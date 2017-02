Singen Volltrunken in Gewahrsam

Volltrunken in Gewahrsam

Wohnsitzloser liegt mit 2,9 Promille Alkohol im Blut auf der Singener Bahnhofsstraße

Nicht mehr auf den Beinen halten konnte sich laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 23.15 Uhr ein 49-jähriger Mann im Bereich des Bahnhofs. Nachdem Zeugen ihn auf der Straße liegend aufgefunden hatten, wurde der Wohnsitzlose zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus verbracht. Dort wurde er zunehmend aggressiv, weshalb der mit rund 2,9 Promille alkoholisierte 49-Jährige in Gewahrsam genommen werden musste. Auf dem Transport wehrte er sich, weshalb er zeitweise eine Fesselung notwendig wurde.