Singen Volkskundlerin spricht über evangelische und katholische Vorurteile  und die Flüchtlingskrise

Die Volkskundlerin Christel Köhle-Hezinger beleuchtet auf Einladung des Hegau-Geschichtsvereins konfessionelle Zerrbilder, die sich in der Flüchtlingskrise der Nachkriegszeit Katholiken und Protestanten voneinander machten. Denn daraus, so sagt sie, kann man sehr viel über die Bewältigung der Flüchtlingskrise der Gegenwart lernen.

Es war wie eine Reise in ein anderes Land. "Unser Schulausflug führte ins katholische Schwäbisch Gmünd und zur Wallfahrtskirche auf den Rechberg. Das war für uns so fremd und exotisch wie es heutzutage ein Besuch eines Tempels in Birma wäre." So zitierte die Volkskundlerin Christel Köhle-Hezinger einen ihrer – evangelischen – Interviewpartner, der sich an seine Kindheit in den 40er und 50er Jahren erinnerte. Sie sprach auf Einladung des Hegau-Geschichtsvereins im Bildungszentrum zum Thema "Typisch evangelisch – typisch katholisch". Mit der Zuwanderung nach dem Krieg wurden viele Gemeinden mit der jeweils anderen Konfession konfrontiert. Eine Situation, die heute wieder bei der Islamdebatte aktuell ist – und die Lösungen bietet.

"Unsere Lehrerinnen waren alleinstehende, katholische Frauen. Sie sprachen hochdeutsch, waren gut gekleidet und zeigten das auch", erzählt die aus Esslingen am Neckar stammende Köhle-Hezinger. Solche "katholischen Schürzle" waren ein Zankapfel in evangelisch-pietistischen Regionen: "Der Pietismus fordert schwarze Kleidung, die nichts abbildet." Die ersten Fronleichnamsprozessionen wurden, so die Wissenschaftlerin, hinter den Vorhängen beobachtet. "Es gab Vorurteile wie "Die lügen alle ein bisschen" oder "Katholiken haben oft dunkle Haare". Kreisarchivar Wolfgang Kramer ergänzte Erfahrungen von der katholischen Seite. "Mein Patenonkel heiratete eine evangelische Frau. Als die Brautverwandtschaft erfuhr, dass die Trauung in ,unserer' katholischen Kirche stattfinden würde, marschierte sie zum Bahnhof und reiste umgehend wieder ab." Der Onkel wurde später während der Kommunion in der Ostermesse übergangen, "quasi öffentlich exkommuniziert".

Köhle-Hezinger bestätigt: Auseinandersetzungen gab es vor allem wegen Mischehen und Konvertiten. "Der hat a Flüchtlingsmädle geheiratet" war bei vielen ein Stoßseufzer und konnte im Schwäbischen nur noch zu "und au no a katholisches" gesteigert werden. In gemischtkonfessionellen Dörfern kam es zu "Bosheiten und Gehässigkeiten". Köhle-Hezinger: "Die Protestanten hingen am höchsten katholischen Feiertag Wäsche auf, am Karfreitag wurde im katholischen Dorfteil Mist gefahren." Es gab Schimpfworte wie "lutherischer Siach" und "katholischer Kreuzbückler". "Man machte sich auf Dinge einen Reim, die man nicht verstand. So entstanden Zerrbilder", erläuterte sie. Eine Situation, die sich auf das heutige Misstrauen gegenüber muslimischen Flüchtlingen übertragen lässt. "Es geht immer um Distanz und Nähe. Wenn man etwas nicht kennt, kann man Vorurteile bestätigen. Die Angst vor Fremdem ist anthropologisch gesehen völlig normal", erklärte die Volkskundlerin. Friedliches Zusammenleben erfordere religiöses Wissen. "Indifferenz ist gefährlich." Die 2005 eingeführte "konfessionelle Kooperation" vermittelt Kindern im Religionsunterricht die jeweils andere Konfession. "Darin sehe ich großes Potential", sagte Schuldekan Thomas Kirchberg, der einen Rückgang religiöser Bildung bestätigt.

"Wir sind zu ungeduldig", sagte Kreisarchivar Kramer. "Es war eine riesige Leistung der Deutschen, dass sie rund 15 Millionen Flüchtlinge aufnahmen und innerhalb von 20 Jahren integrierten." Kramer hält die Anerkennung der demokratischen Grundsätze, Bildung und Wissen um die eigene und die fremde Konfession für wichtig – und Zeit. Dann sind auch kleine Erfolge sichtbar: "Wenn ein muslimisches Mädchen mit seiner christlichen Freundin die Schule für Fasnacht dekoriert", gibt Kramer ein selbst erlebtes Beispiel.

Konfessionen in Singen

Von der einstigen Feindschaft zwischen Katholiken und Protestanten in Singen ist heutzutage kaum noch etwas zu spüren. Längst bietet die Stadt, in der 2016 Menschen aus mehr als 25 verschiedenen Nationen lebten, auch in Religionsangelegenheiten eine bunte Vielfalt. Zahlreiche Freikirchen, religiöse Vereinigungen und christliche Gruppierungen haben einen Standort in der Stadt. Darüber hinaus gibt es immer mehr Menschen, die keiner Konfession angehören oder aus der Kirche austreten. In Singen gab es 2015 insgesamt 293 Kirchenaustritte. Davon betrafen 59 Prozent die Katholische Kirche und 40 Prozent die Evangelische. (vni)