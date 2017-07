singen Volkshochschule schließt mit Gewinn

Der Umbau der Volkshochschulen (Vhs) Konstanz-Singen und Radolfzell zur Erwachsenenbildungseinrichtung des Landkreises war die Herausforderung im Jahr 2016. Jetzt ist die Bilanz geprüft

Die Ängste der kritischen Volkshochschulbeobachterin Marion Czajor (Neue Linie) konnte die neue Vorsitzende der Mitgliedervesammlung, Singens Bürgermeisterin Ute Seifried, im Keim ersticken. Czajor befürchtet, dass die Trägergemeinden immer dann zur Kasse gebeten werden, wenn es dem Verein finanziell nicht mehr so gut gehen sollte. Diese Situation gab es in der Vergangenheit. Daraus leite sich aber kein automatischer Verlustausgleich der Gemeinden ab, versicherte Ute Seifried. In welcher Höhe die Trägerkommunen die Vhs bezuschussen, entscheiden immer noch deren Gemenderäte.

Das Jahr 2016 schließt jedoch mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 73 000 Euro und einem Bilanzgewinn von 21 000 Euro ab. Wirtschaftsprüfer Achim Huonker bestätigte dem Vorstand jetzt, dass er gut gewirtschaftet und den Plan übererfüllt habe. Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die hohe Zahl an Deutschkursen zur Integration von Asylbewerbern zurückzuführen, die vom Land Baden-Württemberg bezuschusst werden. Das hat folglich auch zu einer Verschiebung der Schwerpunkte geführt.

Marion Czajor sieht die ursprüngliche Breite des Kursangebotes in Gefahr und unterstellte Einschränkungen im originären Erwachsenenbildungsprogramm. Tatsächlich hat sich das ehemals große Interesse an Gesundheitskursen abgekühlt. Dagegen erfreuten sich komprimierte Sprachkurse auch bei der Stammklientel größerer Beliebtheit. "Wir überlegen, wie wir unser Angebot angepasst an die Deckungsgrade umbauen", berichtet Ute Seifried.

Anders als ihre Kollegin von der Neuen Linie ist Angelika Berner-Assfalg (CDU) froh, "dass die Vhs nach rauer See jetzt wieder in ruhigeren Gewässern segelt." Sie erkundigte sich auch nach den Kooperationen mit den Schulen und der Jugendmusikschule (JMS). Lehrer der JMS unterrichten auch in der Erwachsenenbildungseinrichtung.