Volksbank schließt Filiale in Friedingen

Nachdem bekannt geworden ist, dass die Filiale noch in diesem Jahr geschlossen werden soll, sind viele Bürger des Singener Stadtteils enttäuscht. Das endgültige Datum steht bereits fest.

Die Nachricht von der Schließung der Friedinger Volksbankfiliale kam für Kunden und Bürger des Singener Stadtteils überraschend. Aus der Zeitung erfuhren die meisten Gemeindemitglieder, dass nun auch die letzte verbliebene Bank im Ort dicht macht. Im Rahmen der Bilanzpressekoferenz der Volksbank Konstanz am vergangenen Mittwoch erklärten die Vorstände, die Standorte Friedingen und Stahringen noch 2017 zu schließen. Bereits vor etwa zwei Jahren hatte in Friedingen auch die Sparkassenfiliale zugemacht.

Am 30. Mai soll die Volksbankfiliale endgültig geschlossen werden. Als Grund nennt Werner Haun, Vorstand bei der Volksbank Konstanz aus Radolfzell, den Rückgang der Beratungsfrequenz in der Vergangenheit. "Bereits vor zwei Jahren haben wir deshalb die Öffnungszeiten reduziert und Personal abgezogen." Doch nun soll die Filiale aufgegeben werden. "Das reine Tagesgeschäft, Überweisungen, Geldabheben und Kontoauszüge, das rechnet sich einfach nicht mehr." Kunden, die beispielsweise wegen Baufinanzierungen betreut werden, seien schon seit Jahren in den Filialen in Radolfzell und Steißlingen untergebracht. Außerdem gebe es für Betroffene auch nach der Schließung weiterhin die Möglichkeit, Beratungstermine mit Mitarbeitern der Bank in den eigenen vier Wänden zu vereinbaren, oder sich telefonisch im Service-Center beraten zu lassen.

"Für Friedingen ist die Schließung eine Katastrophe", kommentiert Ortsvorsteher Johann Mayer. Die Bank sei wichtiger Teil des Ortsmittelpunkts gewesen. Weil es ursprünglich lediglich eine Raiffeisenbank in Friedingen gegeben habe, seien besonders viele Bürger im Ort bei der Volksbank. "Für die älteren Gemeindemitglieder ist die Situation sehr schlimm", so Mayer. "Wenigstens den Geldautomaten sowie den Kontoauszugsdrucker hätte die Bank erhalten sollen", findet er.

Für tagtägliche Bankgeschäfte müssen Kunden, die kein Online-Banking nutzen, künftig nach Steißlingen oder Radolfzell fahren. "Wieder geht ein wichtiges Stück Infrastruktur in Friedingen verloren", meint auch Gemeinderatsvertreter Klaus Niederberger. Zwar könne er die Entscheidung der Banken verstehen, für die sich der Betrieb kleiner Filialen nicht mehr rechne. Doch auch er findet den Wegzug der Volksbank "katastrophal" für den Singener Stadtteil.

Kunden der Bank sind enttäuscht. Heinz Brütsch kommt schon seit Jahren ganz bewusst in diese Filiale. Über die Schließung sei er bislang nicht persönlich informiert worden. "Aber es war abzusehen. Die Schließungen in kleineren Orten sind das Ergebnis der Nullzins-Politik der EZB", mutmaßt der langjährige Kunde. Auch die Familie von Ludwig Heim ist verwundert. "Weder ich noch meine Tochter haben bislang eine Information über die Filialschließung erhalten", erzählt seine Frau. Bislang kündet lediglich ein Aushang in der Bank selbst von der bevorstehenden Auflösung.

