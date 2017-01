Beuren/Radolfzell Vier Männer stoßen ins gleiche Horn: Die Alphornbuben begeistern nicht nur die Region

Ihr exotisches Instrument hat die Beurener Musiker bereits bis nach Tokio gebracht.

Irgendwie wirken sie leicht deplatziert. Am liebsten möchte man die vier Männer in Lederhosen, Kniestrümpfen und Trachtenjacken aus dem SeeMaxxx Center heraus und hinauf auf eine saftige Alpenwiese verfrachten. Dabei scheinen sich Günter, Bruno, Stefan und Ralf in dem modern eingerichteten Einkaufszentrum gar nicht unwohl zu fühlen. "Wir sind es schon gewohnt, aufzufallen", sagt Stefan mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich sind die Vier selbst in ihrem eigenen Musikverein in Beuren als Exoten bekannt. Der Grund dafür: Die knapp vier Meter langen Holzhörner, mit denen die Musiker gleich einen Großteil der Bühne im SeeMaxxx Center einnehmen werden.

Zehn Minuten sind es noch bis zum Auftritt. Begleitet von der Stadtkapelle Radolfzell werden die Alphornbuben dann vor mehreren hundert Zuschauern das besinnliche Stück "Begegnung" aufführen. Da bleibt gerade noch genug Zeit, um – stilecht bei einer Flasche Bier – zu erklären, was für ein Instrument das eigentlich genau ist, dem die Beurener seit einem knappen Jahrzehnt ihre Freizeit widmen.

"Viele glauben ja, dass das Alphorn aus der Schweiz kommt", sagt Stefan. "Das ist aber ein Trugschluss. Auf der ganzen Welt lassen sich Varianten des Instruments finden – von den Prärien Nordamerikas bis hinauf ins Himalaja." Da man während des Spielens keine Möglichkeit habe, den Ton manuell zu verändern, sei das Alphorn als sogenanntes Naturhorn bekannt. "Trotzdem lassen sich damit aber 14 verschiedene Töne erzeugen", berichtet Bruno. Entscheidend sei, wie die Lippen an das aus Fichtenholz gefertigte Horn angesetzt werden. Und, dass diese Technik gar nicht so einfach zu erlernen ist, mussten sich die Beurener schon bald nachdem sie mit dem Instrument in Berührung kamen eingestehen. Doch der Reihe nach.

Generell hätten sie einfach mal etwas Besonderes machen wollen, erzählt Stefan. "Was Neues ausprobieren", stimmt Ralf zu. Als man dann bei einem Vatertags-Ausflug im Allgäu einen Alphornspieler beobachtet hatte, kam im wahrsten Sinne des Wortes "aus einer Bierlaune heraus" die Idee, sich selbst an den ungewöhnlichen Holzhörnern zu versuchen. Aber obwohl alle bereits auf jahrzehntelange Erfahrung als Blasmusiker zurückblicken konnten – Günter spielt Tenorhorn, die anderen drei Posaune – gestalteten sich die ersten Proben unerwartet zäh. "Das war erst einmal eine böse Überraschung", erzählt Stefan. Erst langsam passte man sich an die neue Spieltechnik an, die besonderes Durchhaltevermögen beim Halten der einzelnen Töne verlangt.

Spätestens aber, als ihre Frauen ihnen im Jahr 2010 einen Einführungskurs bei einer erfahrenen Alphorn-Bläserin in Garmisch schenkten, wendete sich das Blatt endgültig: Tatsächlich war die Lehrerin so begeistert von ihnen, dass sie die Männer davon überzeugte, direkt bei einer Hochzeit am Ort aufzutreten. Ihre Spontanität wurde belohnt. "Wir waren damals selbst überrascht, wie gut das geklappt hat", erinnert sich Günter. Am Ende waren nicht nur die Hochzeitsgäste voll des Lobes, sondern auch die Lehrerin, die ihnen daraufhin eröffnete, dass sie den Alphorn-Kurs nicht zu bezahlen bräuchten.

Entsprechend motiviert ging es zurück in den Hegau. Dort gelang es den Alphornbuben in den folgenden Jahren, sowohl die Anzahl ihrer Auftritte als auch das eigene Repertoire kontinuierlich zu erweitern. Wo man anfangs eher auf getragene, zweistimmige Stücke wie den "Alphorn-Gruß" oder die "Alphorn-Serenade" setzte, sind heute selbst Rocklieder kein Problem mehr. "Mittlerweile spielen wir auch alles vierstimmig", verrät Stefan.

Zudem können die Männer von zahlreichen Highlights berichten, die ihnen ihr musikalisches Hobby im Laufe der Jahre beschert hat. So schaffte man es zum Beispiel in Beuren einen Auftritt mit über 140 Alphorn-Bläser zu organisieren. 2013 durften die mittlerweile überregional bekannten Buben die Abordnung eines Unternehmen nach Tokio begleiten. Dort zu sehen, wie das anfangs noch reservierte Publikum immer mehr aus sich herauskam, sei ein ganz besonderes Erlebnis gewesen.

Auch heute läuft es ähnlich. Nach dem meditativen ersten Stück, geben die Beurener in Radolfzell eine schmissige Kostprobe ihrer Polka-Künste. Und spätestens jetzt ist auch den begeisterten Besuchern im SeeMaxxx Center klar: Diese vier Männer sind hier goldrichtig.

Die Serie

Der SÜDKURIER erkundet, welche Musik unsere Region prägt. Dazu haben wir die unterschiedlichsten Künstler der Umgebung besucht. Wir haben sie gefragt, was sie inspiriert und welchen Einfluss ihre Heimat auf die Klänge hat, die sie ihren Instrumenten entlocken – vom Alphorn bis zur E-Gitarre. Damit Sie tatsächlich hören können, wie der Hegau klingt, haben wir diese Erkundungsreise mit einer Videokamera begleitet. Nach Panflötist Mathias Klingler, Rockmusiker Michael Brauch, Songwriter Christian Rösner und Sängerin Nicole Scholz stellen wir heute die Beurener Alphornbuben vor.

So klingt der Hegau: Die Beurener Alphornbuben/die Stadtkapelle Radolfzell spielen "Begegnung"

