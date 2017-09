Singen Viele Lehrerstellen bleiben unbesetzt

Das Staatliches Schulamt Konstanz hat in Singen 113 neue Kollegen vereidigt. Damit ist die Versorgung an den Schulen allerdings nicht optimal. Vor allem an den Grund- und Sonderschulen fehlen Lehrer.

Singen/Hegau – Zum neuen Schuljahr hat das Staatliche Schulamt Konstanz 113 neue Lehrer eingestellt. Die Versorgung mit Lehrern reicht damit gerade so aus. Im Bereich Grund-, Haupt-, Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen gibt es noch 37 offene Stellen, an den Sonderschulen sind es 18 offene Stellen im Einzugsgebiet des Schulamtes.

In einem Gebäude mit Tradition, nämlich der Ekkehard-Realschule, gebaut im Jahre 1902, wurden die neuen Lehrer kurz vor Schuljahrsbeginn offiziell vereidigt. "Sie haben einen Beruf gewählt, der eigentlich eine Berufung ist und auf jeden Fall der schönste Beruf der Welt ist", begrüßte die Schulleiterin der Ekkehard-Realschule, Patricia Heller-Tassoni, die Junglehrer. "Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr hier doppelt so viele neue Lehrer begrüßen können", sagte Schulamtsdirektor Karlheinz Deußen. Das Dilemma: es gibt zu wenige Bewerber und viele Junglehrer möchten nicht in den ländlichen Raum. Und dazu zählen auch die Landkreise Konstanz und Tuttlingen, die zum Einzugsgebiet des Schulamtes Konstanz gehören. Bei insgesamt zehn Landkreisen im Land hatte die Bewerberzahl je Stellenangebot bei unter 0,5 gelegen, auch im Raum Konstanz/Tuttlingen.

"Unsere Versorgung ist nur hauchdünn gesichert", gibt Karlheinz Deußen unumwunden zu und setzt auf das Verständnis der Eltern, wenn dann mal eine Sportstunde oder Englisch in der Grundschule ausfallen sollte. "Wir tun unser Bestes und fragen Lehrer auch, ob sie Stunden aufstocken wollen oder vielleicht früher aus der Elternzeit kommen möchten". Schon im nächsten Jahr werde sich die Situation voraussichtlich wieder entspannen. Es habe zum einen eine große Pensionierungswelle gegeben und gleichzeitig sei die Ausbildung der Lehrer um ein Jahr verlängert worden. Auch die Kampagne des Kultusministeriums, dass Gymnasiallehrer eine Ausbildung in der Grundschule bekommen, um dort die fehlenden Lehrer zu bekommen, habe nicht gefruchtet. Für den Bereich des Schulamtes habe sich nur ein Lehrer gemeldet. Karlheinz Deußen spannte den Bogen in seiner Ansprache bis hin zu Wilhelm von Humboldt, dessen erklärtes Ziel Bildung für alle Menschen gewesen sei. Dieser sei damals, zur Zeit der Aufklärung, von dem Privatlehrer Joachim Heinrich Campe (1746 bis 1818) unterrichtet worden. Dieser fortschrittliche Lehrer habe auch Fragen seiner Schüler zugelassen. "Nehmen Sie den Schwung aus dem Lehrerseminar mit an Ihren neuen Arbeitsplatz, hören Sie auch mal auf die alten Hasen und vernetzen Sie sich", riet er den Junglehrern. Bei der Arbeit dürfe man aber nicht das körperliche, seelische und soziale Wohlempfinden der einem anvertrauten Schüler aus den Augen verlieren. Deußen dankte dem Leiter des Lehrerseminars Rottweil, Klaus Ohnacker und seinen Mitarbeitern für die gute Vorbereitungsarbeit.

Es war übrigens die letzte Vereidigung, die der stellvertretende Leiter des Schulamts, Victor Schellinger in 43,5 Dienstjahren vornahm. Schellinger hatte sich auch schon, genau wie sein Chef Karlheinz Deußen, Gedanken gemacht, welcher Satz die Vereidigung am besten beschreiben würde. "Singen liefert Nachwuchs für die Schulen des Staatlichen Schulamtes und sorgt für eine weitere sichere Unterrichtsversorgung", war nur einer der Vorschläge. Vor der Vereidigung der Lehrer hatte Karlheinz Deußen die Mitarbeiterinnen und Schulräte im Schulamt vorgestellt und weitere Ansprechpartner wie Friederike Felske (Leiterin der Schulpsychologischen Beratungsstelle), Bernhard Summ (Leiter des Personalrats), Klaus Müller (Schwerbehindertenbeauftragter) und Renate Göckelmann (Beauftragte für Chancengleichheit) informierten im Folgenden kurz über ihre Aufgaben.

Bedarf an den Schulen

Das staatliche Schulamt Konstanz ist für die Landkreise Konstanz und Tuttlingen zuständig und hat 3400 Lehrkräfte, die rund 30 000 Schüler in 150 Schulen unterrichten.

der Grund-, Haupt, Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen (GWRS/GMS) sind dieses Schuljahr 122 Stellen zu besetzen. Davon wurden 53 neu besetzt, 32 befristet besetzt und 37 sind noch offen (zwölf im Landkreis Konstanz und 25 im Landkreis Tuttlingen). Bei den Realschulen (RS) sind 26 Stellen zu besetzen, 24 wurden neu besetzt und zwei befristet.

des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) sind 44 Stellen zu besetzen, 13 wurden besetzt, 13 befristet besetzt und 18 nicht besetzt (sechs im Landkreis Konstanz, zwölf im Landkreis Tuttlingen). Befristete Stellen werden meist für ein Schuljahr besetzt und werden beispielsweise an sogenannte Nichterfüller, also Lehrer mit abweichender Ausbildung, vergeben.

