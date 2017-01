Singen Viele Besucher beim Holocaust-Gedenken

Im Hegau-Museum gibt es zum Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz einen gut besuchten Vortragsabend zum Gedenken der Opfer des NS-Regimes. Viele Besucher sind für eine jährliche Wiederholung eines solchen Gedenkens.

Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus fand dazu erstmals in Singen eine Veranstaltung statt. Der Vortragsabend über die Verbrechen unter nationalsozialistischer Gewaltherrschaft stieß auf großes Interesse. Der neue Vortragssaal im Hegau-Museum war komplett besetzt. In der Diskussionsrunde wurde die Initiative, eine Veranstaltung zum Gedenktag zu etablieren, von etlichen Besuchern begrüßt. Ob und in welcher Form es eine Fortsetzung geben wird, ist noch offen.

Die Initiatoren Carmen Scheide und Axel Huber stießen im vergangenen Jahr mit ihrer Anfrage zum Gedenktag bei Britta Panzer auf offene Ohren. Die Historiker hätten sich bereiterklärt, Beiträge aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu leisten, erläuterte die Stadtarchivarin das Zustandekommen des Vortragsabends.

„Kaum ein Thema ist sensibler als das unserer heutigen Veranstaltung“, sagte sie. Entsprechend schwer falle es den meisten Menschen, etwas dazu zu sagen. Die meisten würden schweigen und den Blick senken. Ihr als Stadtarchivarin sei es jedoch wichtig, dass auch gesprochen und erzählt werde – gerade über Leid und Unrecht, erklärte Britta Panzer. „An einem Gedenktag haben wir Anlass, uns und andere zu informieren“, betonte sie. Es müsse deutlich gemacht werden, warum uns dieses Thema angehe. Durch Zusammentragen von Informationen könne eine Geschichte erzählt werden. „Man kann diese Geschichte verstehen und Mitgefühl entwickeln – und erst dann eine Motivation zum richtigen Handeln entwickeln“, stellte sie fest.

Axel Huber erzählte in seinem Vortrag vom Trauma der Shoah-Überlebenden und nachfolgender Generationen. „Zum Teil wurden ganze Familienzweige ausgelöscht“, sagte er. Der Historiker ist beruflich in der Stadtplanung tätig und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit der Erforschung des Stammbaums einiger jüdischer Familien.

Die Ergebnisse seiner Recherchen machen tief betroffen. Er berichtete von der Ermordung von sechs Millionen Juden, bei der auch nicht vor sechs Wochen alten Babys Halt gemacht wurde und erzählte von einem Abschiedsbrief, den Eltern an ihre Kinder geschrieben hatten, bevor sie den Freitod wählten, um dem Konzentrationslager zu entgehen und sprach über die Wunden vieler Betroffener an Körper und Seele.

„Ich bin immer wieder erschüttert, was Menschen anderen Menschen angetan haben“, erklärte Carmen Scheide. Als Partnerschaftsbeauftragte von Singens ukrainischer Partnerstadt Kobeljaki ging sie auf das Thema „Der vergessene Holocaust in Kobeljaki“ ein. In ihrem Vortrag berichtete die Historikerin von zahllosen Erschießungen von Juden zur Zeit der deutschen Besatzung in Kobeljaki von 1941 bis 1943. Die Täter seien meist nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die Ermordungen wie auch die Namen der getöteten Juden seien heute meist vergessen. „Es gibt zwar allgemeine Kriegsdenkmäler in Kobeljaki, aber keine speziell zu Juden“, erklärte sie. Umso wichtiger sei es, am Gedenktag daran zu erinnern. Von den 2,4 Millionen Juden, die in der Ukraine gelebt hätten, seien 1,4 Millionen ermordet worden.

Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar ist in Deutschland ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag, der 1996 durch Proklamation des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt wurde. Mit Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden und in vielen Veranstaltungen wird an die Opfer des Nationalsozialismus und die Verbrechen unter der Gewaltherrschaft erinnert. Das Datum des Jahrestages bezieht sich auf den 27. Januar 1945 – den Tag der Befreiung der Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee. 2005 wurde der 27. Januar von den Vereinten Nationen zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. (zöl)