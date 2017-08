Singen Viel los bei den Siedlern in Singen

Zum 80-jährigen Bestehen der Siedlergemeinschaft kommt hoher Besuch aus Berlin. Die Merkel-Parodistin Marianne Schätzle unterhält die Gäste im Festzelt aufs Beste.

Die Siedlergemeinschaft zog kürzlich anlässlich ihres 80. Geburtstags auf ihremVereinsgelände alle Register. Obwohl im Singener Süden Politiker eher selten zu sichten sind, schaffte es die Siedlergemeinschaft, zum Jubiläumsfest ganz großen Besuch aus Berlin einzuladen, so die Pressemitteilung.

Marianne Schätzle – Kabarettistin und Merkelparodistin aus Hilzingen – und der Kanzlerin zum Verwechseln ähnlich – begeisterte die knapp 100 Besucher. "Wundern Sie sich nicht, wenn sie die Kanzlerin auf den Plakaten nicht erkennen. Sie ist es wirklich nicht, ich bin's," verriet Marianne Schätzle bei der Veranstaltung der Siedlergemeinschaft. Als Putzfrau und Sicherheitsbeauftragte hatte sie ihr Publikum schnell in ihren Bann gezogen. Nach ihren Ausführungen hat heutzutage alles Spaß zu machen, und zwar von Anfang an. Früher hätte man den Spaßfaktor ja gar nicht gekannt. Sie erzählte von ihrer Kindheit auf dem Bauernhof und dass sie dort das Melken gelernt hätte. Dies sei für sie als Vertreterin der Kanzlerin heute ein großer Vorteil. Sie verwandelte sich vor den Augen des Publikums in die Kanzlerin und verkörperte diese im wahrsten Sinne. Als Kanzlerin verspräche sie nichts und dieses Versprechen garantiere sie auch. Ihre aktuellen Themen gefielen dem Publikum und ihre Zuhörer lachten Tränen und genossen einen wunderschönen Abend in der Südstadt.

Sonntags begann das Festwochenende mit einem gut besuchten Open-Air Gottesdienst derSeelsorgeeinheit St. Josef und St. Elisabeth mit dem Kooperator Romuald Pawletta, der in seinerPredigt sehr ansprechende und herzliche Worte zur Bedeutung des Vereins in seiner 80-jährigenGeschichte in der Südstadt fand. Nachmittags unterhielten die "Rhythm Rebells" aus Hilzingen mit ihrerSquare Dance Gruppe, der Fanfarenzug Blau-Weiss Singen, die Tennessee Gamblers mit ihrerCountrymusik und das Gesangsduo Gaby & Peter das Publikum. Viele alte und neue Schlagerbegeisterten die Zuhörer und brachten diese zum Schunkeln und Mitsingen, sofern sie einen Sitzplatzim Festzelt fanden.

Die Siedlergemeinschaft wird durch den guten Zuspruch für den Cabaret-Abend ermutigt, weitere Cabaret-Veranstaltungen mit regionalen Künstlern für die Südstadt zu planen. Ein Dank richtete Gemeinschaftsleiter Christian Siebold an alle ehrenamtlichen Helfer des Vereins für ihr Engagement, ohne die eine derartige Veranstaltung mit weit über 300 Besuchern am Sonntag nicht machbar gewesen wäre.

Die nächsten Termine

2. September: Krimisommer – Meta Friedrich liest aus „Radieschenheim“.

Krimisommer – Meta Friedrich liest aus „Radieschenheim“. 23. September: Vereinsrecht und -führung, Schulung durch Landesverband.

Vereinsrecht und -führung, Schulung durch Landesverband. 6. Oktober: Referat vom Gartenfachberater Sven Görlitz.

Referat vom Gartenfachberater Sven Görlitz. 14. Oktober: Kastanienfest (in Kooperation mit dem AWO-Projekt „Stark im Süden“).

Kastanienfest (in Kooperation mit dem AWO-Projekt „Stark im Süden“). 3. und 5. November: Schlachtplatten-Essen.

3. Dezember: Adventskaffee, abends Vespermöglichkeit.