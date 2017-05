Singen Viel Unterstützung für junge Menschen

CVJM Singen bewegt beim Sponsorenlauf Gläubige in der Stadt und erwirtschaftet 15 000 Euro für ein jugendprojekt

Für Vincent Wagner, Carina Lack, Stefan Fischer und Mira Happel geht ihr freiwilliges soziales Jahr (FSJ) für die evangelische Allianz in Singen schon bald wieder zu Ende. Die Basis für die Fortsetzung ihrer Arbeit haben sie mit viel Unterstützung beim Sponsorenlauf der christlichen Vereinigung junger Menschen (CVJM) gelegt. "In Bewegung bleiben, innerlich und äußerlich – unerlässlich in der Arbeit mit jungen Leuten. Der jährlicher CVJM-Sponsorenlauf unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Bernd Häusler fördert genau das", erklärt Mitorganisatorin Silke Daub, dass es trotz organisatorischer Turbulenzen, am Ende eine erfolgreiche Aktion wurde. "Kurz vor dem Start gab es einen besonderen Adrenalinschub", berichtet sie. Nach der Vorankündigung im SÜDKURIER sei aufgefallen, dass das Münchriedstadion doppelt belegt war. "Schnelles Handeln war gefragt, denn knapp 200 Läuferinnen und Läufer standen in den Startlöchern", so Daub. Ein Krisenteam von Stadtverwaltung und CVJM fand dann aber mit dem Fußballplatz vor dem Friedrich-Wöhler-Gymnasium Ersatz und konnte dort den Parcours abstecken, der viele Läufer wieder zu Höchstleistungen anspornte. Auch finanziell wurde die Aktion so zum Erfolg: Die vier FSJler und ihre Wohngemeinschaft können weiter finanziert werden. "Es gibt schon Zusagen über 15 000 Euro", ist Silke Daub dankbar für die finanzielle Grundlage: "So können wir die Arbeit an den Schulen und in den Gemeinden fortführen.

" Gesichert sei auch die Finanzierung der CVJM-Jugendreferentin, die seit einem Jahr im Einsatz ist: Christiane Böhmler war in diesem Jahr erstmals selbst dabei. "Das ist eine echt tolle Aktion", sagt sie. Seit fünf Jahren betreibt die CVJM das FSJ-Projekt. Die inzwischen vier FSJ-ler bieten Wohnwochen für Schüler im Gemeindehaus an, machen Kanutouren, Kinderferienwochen und bringen sich in der Arbeit mit Flüchtlingen ein. Auch sind sie an den Vorbereitungen der regelmäßigen Jugendgottesdienste der vier Kirchengemeinden beteiligt.

Derzeit ist die CVJM Singen auf der Suche nach neuen Freiwilligen, die sich für ein Jahr für die gute Sache einsetzen wollen. Mehr Info: CVJM Singen, Tel. (07731)49954 oder im Internet: www.cvjmsingen.de