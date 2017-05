Singen Viel Sicherheit für Singener Abi Party

Die Diskothek Top 10 hat ein neues Konzept zusammen mit der Stadt, Polizei und einem privaten Berater entwickelt. Diesmal kamen dann aber weniger Gäste als erwartet zu Abi United

Einmal so richtig feiern, wenn der Schulstress vorbei ist, das wünscht sich fast jeder Abiturient. Der Geschäftsführer der Diskothek Top 10 in Singen, Dirk Bamberger, hat daraus mit "Abi United" ein feststehendes Party-Angebot entwickelt. Seit acht Jahren treffen sich Schüler aus dem gesamten südbadischen Raum in seinen Häusern, um den Druck der vergangenen Wochen wegzutanzen. Mit Bussen kommen die Schüler aus weitem Umkreis ins Singener Industriegebiet. Jeder ankommende Bus spuckt 50 junge Menschen aus, die dann im Pulk eingelassen werden wollen. Das stellt das Einlasspersonal vor besondere Herausforderungen.

Nachdem es in der Vergangenheit bei Abi United aufgrund eines Fehlalarms eines Rauchmelders und Gedränges beim Einlass zweimal zu Zwischenfällen gekommen ist, hat das Top-10-Team in diesem Jahr zusammen mit der Stadt, der Polizei und einem eigenen Berater ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das für bis zu 3000 Gäste ausreichen würde.

Die jüngste Party in der Nacht von Donnerstag zu Freitag war quasi die Generalprobe für größere Veranstaltungen. 900 Abiturienten wurden am Ende im Singener Top 10 gezählt. Eigentlich hatten die Veranstalter mehr Gäste erwartet. "Auch in den anderen Häusern hatten wir weniger Gäste", resümiert Dirk Bamberger und ergänzt: "Wir hatten eine richtig schöne Party."

Um das zu gewährleisten, hatte sich der Betriebsleiter der Singener Diskothek, Tom Kugler, bereits im vergangenen Jahr mit der städtischen Kriminalprävention, dem Ordnungsamt, der Feuerwehr und der Polizei zusammengesetzt, um ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten. Der Konstanzer Veranstaltungsmanager Daniel Schlatter kam als Berater hinzu. Man hatte aus der Räumung im vergangenen Jahr gelernt. Zwar waren die Besucher sehr schnell evakuiert; danach standen die jungen Leute jedoch ohne Mäntel in der nächtlichen Kälte. Das hatte in den sozialen Medien für unschöne Diskussionen gesorgt.

Von zugewiesenen Busstellplätzen in der Werner-Von-Siemens-Straße bis den Einlassschleusen war diesmal alles geregelt. 28 Sicherheitskräfte überprüften die Personalien und Zugangsberechtigung der jungen Leute sowie deren Taschen. Alle Schüler waren zuvor gründlich informiert worden. Jüngere Schüler benötigten eine Begleitperson. "Seit die Zahl der terroristischen Anschläge gestiegen ist, hat sich die Gefährdungslage verändert", sagt Daniel Schlatter. "Die abstrakt hohe Gefahr hat auch die Wachsamkeit bei größeren Veranstaltungen erhöht."

Den Veranstaltern geht es auch um die Einhaltung des Jugendschutzes. Das bedeutet, dass hochprozentiger Alkohol tabu ist. Auch das wird beim Einlass kontrolliert. Die jüngste Abi-United-Party sei friedlich verlaufen, teilt auch Polizeisprecher Bernd Schmidt mit. "Die Veranstaltung war sehr gut vorbereitet", sagt er. Ein Jugendlicher habe versucht, mit einem fremden Ausweis reinzukommen. Andere wurden abgewiesen, weil sie betrunken zur Party erschienen.

Blick ins Archiv

Im März 2015 befanden sich rund 3000 Gäste in der Singener Diskothek Top 10, als der Feueralarm ausgelöst wurde. Das Haus wurde geräumt. Bis klar war, dass der Theaternebel für den Brandalarm verantwortlich war, mussten die Besucher im Freien verharren.

Im April 2016 musste die Diskothek abermals geräumt werden. Diesmal hatte ein Besucher wegen des großen Gedränges beim Einlass einen Notruf abgesetzt und dadurch einen Polizeieinsatz provoziert. (gtr)