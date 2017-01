Singen Vesperkirche bestätigt ihren Erfolg

Bei der zweiten Auflage der Vesperkirche kommen viele neue Gäste. Bei der Halbzeitbilanz zeigt sich: Die 2016 so erfolgreiche Aktion war offenbar keine Eintagsfliege.

Nach der ersten Woche äußern sich die Organisatoren mit dem bisherigen Verlauf der 15-tägigen Vesperkirche sehr zufrieden. "Es zeigt sich, dass die Idee trägt und es kein einmaliges Strohfeuer war", zieht Andrea Fink mit Hinweis auf die erfolgreiche Premiere im Vorjahr zur Halbzeit der zweiten Auflage eine äußerst positive Bilanz. Zahlreiche Bedürftige hätten sich schon lange auf die Vesperkirche gefreut. "Jetzt genießen sie es – vor allem die Wertschätzung durch die Gespräche am Tisch", sagt sie.

Viele Besucher seien schon bei der ersten Vesperkirche 2016 dabei gewesen. "Die Beziehungen vertiefen sich", stellt die Pfarrerin hinsichtlich der vor einem Jahr geknüpften Kontakte bei Menschen aus allen Schichten fest. Zur zweiten Auflage der Vesperkirche kämen aber auch neue Gäste in die zum Gasthaus umgebaute Lutherkirche.

Die Entscheidung, alle Kirchenbänke auszubauen – beim letzten Mal waren es nur die Hälfte – war offenbar richtig. "Dadurch, dass wir mehr Sitzplätze geschaffen haben, entspannt sich der Betrieb von Anfang an", sagt Christiane Hofmann, die für die Personalplanung zuständig ist. Die Wartezeit sei bislang kaum länger als fünf Minuten gewesen. "Viele Gäste bedanken sich beim Gehen für den freundlichen, raschen Service, das feine Essen und die Gesellschaft am Tisch", betont sie. Täglich werden 300 warme Mahlzeiten ausgegeben. Das oft gelobte Essen wird im "Haus am Hohentwiel" gekocht. Für das Küchenteam bedeutet die Aktion eine enorme Herausforderung, da die 300 Portionen für die Vesperkirche zu rund 200 Essen für Pflegeheim-Bewohner und Essen auf Rädern noch hinzukommen.

Viele Besucher schätzen die besondere Atmosphäre der Vesperkirche. "Das muss man einfach erleben!", ist daher ein oft gehörter Satz. Auch Jürgen Ringling ist – angesichts von Begegnung und Gemeinschaft – voll des Lobes für das Projekt: "Man muss Türen öffnen – für alle", betont der evangelische Pfarrer im Ruhestand. Er mache überall Werbung für die Vesperkirche, sagt der 73-Jährige, der früher in der Büsinger Bergkirche tätig war und nach wie vor sehr aktiv ist.

Der Lions-Club Radolfzell-Singen ist einer der größten Förderer des Projekts. Wie im Vorjahr gehören auch diesmal die Finanzierung von 300 Mittagessen samt Getränken, rund 40 mitgebrachte Kuchen sowie der Service-Einsatz von knapp 50 Mitgliedern zum Engagement. "Wir haben spontan eine zusätzliche Spende von 1500 Euro beschlossen", sagt Rolf Tränkle beim Einsatz vor Ort. Auch im kommenden Jahr sei der Club mit Sicherheit wieder dabei, betont der Lions-Präsident.

Die Begeisterung für die Vesperkirche zieht weite Kreise und reicht sogar bis ins nordrhein-westfälische Gütersloh. Von dort stammt Nils Wigginghauser, der durch seinen Studienfreund Benno Buchczyk aus Singen von der Aktion erfahren hatte und davon so begeistert war, dass er nun auch in seiner Heimatstadt eine Vesperkirche etablieren möchte. "2018 geht es los – wir stecken schon in den Vorbereitungen", erklärt der Gütersloher Rechtsanwalt und Notar, der eigens nach Singen gereist war, um sich ein Bild zu machen und sich Tipps von den Organisatoren geben zu lassen.





Ein Projekt für alle

In der Vesperkirche werden noch bis 29. Januar, täglich von 11.30 bis 14 Uhr, ein warmes Essen, Getränke und Kuchen serviert. Alle – ob arm oder reich – sind willkommen, um gemeinsam an einem Tisch zu essen und ins Gespräch zu kommen. Das Projekt finanziert sich ausschließlich über Spenden. Der Kontakt ist über alle Grenzen hinweg erwünscht, deshalb sind Menschen aus allen Schichten – ausdrücklich auch nicht-bedürftige und auch aus dem Umland – eingeladen. (zöl)