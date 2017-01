Singen Verwirrung im Gerichtssaal

Eine Singener Berufsschülerin fälscht die Unterschrift ihrer Ausbilderin und schwänzt die Schule. Über ein Jahr später versucht sich die Chefin, auf gerichtlichem Wege an ihr zu rächen. Doch der Fall hätte so eigentlich nie zur Anklage kommen dürfen.

Eine Auszubildende fälscht die Unterschrift ihrer Chefin, um zu verschleiern, dass sie einen Tag lang die Berufsschule geschwänzt hat. Die Staatsanwaltschaft erhebt daraufhin Anklage wegen Urkundenfälschung. Was im Gerichtssaal folgt, gleicht einer Posse: Die als Hauptzeugin geladene Chefin der Schülerin gibt offen zu, Rache an ihrer ehemaligen Auszubildenden üben zu wollen. Die Richterin fährt den Verteidiger zwischenzeitlich scharf an, um sich dann umgehend zu entschuldigen und am Ende plädiert der Staatsanwalt auf Freispruch.

Das Absurde: Die Anklage hätte in dieser Form eigentlich gar nicht eröffnet werden dürfen, denn zum Tatzeitpunkt war die Angeklagte noch nicht volljährig. Trotzdem versucht die Staatsanwaltschaft die junge Frau auf Grundlage des Erwachsenenstrafrechts anzuklagen. Dazu werden dem Gericht vier Unterschriften der früheren Chefin der Angeklagten präsentiert. Diese stammen zwar aus der Ausbildungszeit und einem Zeitraum als die Schülerin bereits 18 war. Aber im Laufe der Verhandlung stellt sich heraus: Diese Unterschriften sind nicht gefälscht. Sie stammen unstreitig von der Chefin. Das bestätigen sowohl die Angeklagte als auch die Chefin selbst. Von Urkundenfälschung kann also keine Rede sein.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt kippt die Stimmung im Saal. Die Rolle von Täter und Opfer sind nicht mehr klar voneinander zu unterscheiden. Warum die junge Frau für eine Tat vor Gericht steht, die sie im Sinne der Anklageschrift nicht begangen hat, wird deutlich, als Details über das Beschäftigungsverhältnis zur Sprache kommen.

Die Angeklagte berichtet, dass sie damals überhaupt erst auf die Idee gekommen sei, sich auf illegalem Weg einen freien Tag zu verschaffen, weil sie von ihrer Arbeitgeberin ausgenutzt worden sei. Ständig habe sie Überstunden machen müssen. Nicht einmal Krankheit sei als Fehlgrund akzeptiert worden. An Tagen, an denen eigentlich vorgesehen war, dass sie die Berufsschule besucht, habe die Jugendliche im Betrieb antreten müssen.

Die in der Verhandlung thematisierten Unterschriften belegen, dass die Anschuldigungen gegenüber der Ausbilderin nicht aus der Luft gegriffen sind. In diversen an die Berufsschule adressierten Schreiben gab die frühere Chefin an, dass sie aufgrund von Unterbesetzung nicht auf die Auszubildende verzichten könne. Das machte die Schulleitung irgendwann stutzig. Eine Lehrerin entdeckte in diesem Zusammenhang auch die eine Unterschrift, die das Mädchen als Minderjährige gefälscht hatte. Daraufhin informierte die Lehrkraft die Arbeitgeberin.

Im Verlauf ihrer Vernehmung gibt die Chefin zu, dass sie das einmalige Vergehen ihrer Angestellten von da an als Druckmittel verwendet habe. Das Mädchen wiederum sagt, dass sie sich gegen diese Erpressung gewehrt habe, was das ohnehin schon angespannte Verhältnis weiter zerrüttet habe. Aus Wut entschloss sich die Chefin schließlich nach Abschluss des Ausbildungsverhältnisses, und mehr als eineinhalb Jahre, nachdem sie von der gefälschten Unterschrift erfahren hatte, rechtliche Schritte einzuleiten. Sie stellte ihrem Anwalt Kopien aller Schreiben zur Verfügung, die in Zusammenhang mit dem Mädchen und der Berufsschule standen.

Statt eine zivilrechtliche Anklage vorzubereiten, gab der Anwalt den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter. Diese leitete die strafrechtliche Anklage wegen Urkundenfälschung ein, die letztlich als Auslöser für die chaotischen Szenen im Gerichtssaal angesehen werden können. Nach knapp eineinhalb Stunden Verhandlung, in der zeitweise diskutiert wird, ob statt der Auszubildenden nicht eher die Ausbilderin anzuklagen sei, endet ein verwirrender Prozess mit dem Freispruch für die junge Frau. Staatsanwaltschaft und Gericht müssen sich die Frage gefallen lassen, warum das Verfahren überhaupt eröffnet wurde. Die Kosten trägt die Landeskasse.

Die Krankmeldung

Was ein Azubi im Krankheitsfall beachten muss, ist im Paragraph 5 des Arbeitsrechts festgeschrieben. Es gilt: Wenn der Arbeitnehmer nicht in der Lage ist zu arbeiten, muss er das noch vor Arbeitsbeginn mitteilen. Ebenso muss er mitteilen, wie lange er voraussichtlich arbeitsunfähig sein wird. Der Grund der Erkrankung muss aber nicht angegeben werden. Der Arbeitgeber wiederum darf den Azubi nicht unter Druck setzen, oder verlangen, dass er trotz der Krankmeldung zur Arbeit erscheint. Der Lohn wird währenddessen bis zur sechsten Krankheits-Woche weitergezahlt. Im Falle eines längeren Ausfalls zahlt die Krankenkasse bis zu 78 Wochen lang ein Krankengeld. (das)