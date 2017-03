Vernunft auf der Straße hat seinen Preis

Die Stadt Singen bekommt die Verkehrsverstöße durch Kontrollen in den Griff. Die Bußgelder gingen deutlich zurück – sie lagen im vergangenen Jahr bei 668 000 Euro.

Singen – Bei den Bemühungen der Stadt Singen zur Disziplinierung von Verkehrsteilnehmern ist im vergangenen Jahr ein umfangreiches Familienalbum entstanden. Exakt 31 668 Bilder von Verkehrssündern lagen der Straßenverkehrsbehörde vor und angesichts eines Gesamtvolumens der Buß- und Verwarnungsgelder in Höhe von knapp 668 000 Euro ist jedes dieser Bilder durchschnittlich rund 21 Euro wert. Immerhin gingen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr, als die Einnahmen bei 1,175 Millionen Euro lagen, deutlich zurück, was wiederum ganz im Sinne von Oberbürgermeister Bernd Häusler und der im Ausschuss für Stadtplanung und Bauen vertretenen Stadträte ist. Denn Ziel ist es laut OB Häusler, "dass wir möglichst keine Bußgelder kassieren müssen und deshalb ist es schön, wenn die Zahlen nach unten gehen".

Die Kontrollen mittels stationärer Messsäulen gibt es in Singen seit Mai 2014 und auch wenn die Fallzahlen seither deutlich zurückgegangen sind, so lassen sich beim Straßenvergleich durchaus Unterschiede feststellen. Zum Beispiel in der Ekkehardstraße. Vom monatlichen Höchstwert im Juni 2014 mit 311 Verkehrssündern hat sich die Zahl im Monatsvergleich auf 124 im Juni 2015 auf 18 im Vergleichsmonat vergangenen Jahres reduziert. Dagegen tut sich in der Hohenkrähenstraße (stadteinwärts) relativ wenig. In jedem Monat des vergangenen Jahres lag die Zahl der zu rügenden Verkehrsteilnehmer zwischen 500 und 600 und es gibt beim Vergleich mit den Monaten des Vorjahres nur unwesentliche Veränderungen.

Ähnliches gilt für die als Rennstrecke in Verruf geratene Georg-Fischer-Straße – sowohl was die Messstation im Osten wie die im Westen anbelangt. Die Fallzahlen sind hier in den vergangenen zwei Jahren weitgehend konstant. Wie dringlich insbesondere hier allerdings die Regulierung über den Geldbeutel der Raser war, zeigt der Blick auf den Ausgangsmonat im Juni 2014. Damals lag die Zahl der registrierten Verkehrsteilnehmer, die sich im östlichen Bereich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten, bei 4953 – ein Wert, von dem man im vergangenen Jahr monatlichen Fallzahlen zwischen 707 (im Januar 2016) und 1037 (im Mai 2106) weit entfernt liegt.

Was für die Stadtverwaltung und die Stadträte ebenfalls positiv zu Buche schlägt, ist die qualifizierte Einordnung. SPD-Stadtrat Walafried Schrott und OB Häusler sprachen diesbezüglich von vielen kleinen Temposündern und einigen wenigen unverbesserlichen Rasern. Das Spektrum der kleinen Sünden lässt sich dabei auf Tempoüberschreitungen von sechs bis 20 Kilometern pro Stunde eingrenzen. Dafür sind nach Angaben des Leiters der zuständigen Abteilung, Marcus Berger, Verwarnungsgelder zwischen 15 und 35 Euro zu bezahlen – was Bernd Häusler zumal für Verkehrsteilnehmer mit Schweizer Herkunft und der bei den Eidgenossen üblichen Inrechnungstellungen als äußerst günstig einstuft.

Bei der Diskussion über die Bilanz der groß angelegten Initiative von stationären Kontrollen wurde auch der Gewöhnungseffekt thematisiert: Es spricht sich rum, wo sich die Messstationen befinden und wer einmal geblitzt wurde, lässt in aller Regel fürderhin an gleicher Stelle Vorsicht walten. Zu sicher sollte man sich jedoch nicht sein: Die Stadt verfügt neben den stationären Säulen über mobile Kontrollmöglichkeiten und es ist nicht auszuschließen, dass sich diese just ein paar Meter hinter einer fest installierten Anlage befindet. Die Effizienz dieser angeblich täglich im Einsatz befindlichen mobilen Anlage ist übrigens sehr hoch. Mit ihr wurden im vergangenen Jahr rund 15 800 Verstöße registriert, die Höhe der dadurch verhängten Bußgelder belief sich auf zirka 374 000 Euro (Vorjahresvergleich: 335 000 Euro).

