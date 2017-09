Singen Verletzter nach Streit in Flüchtlingsunterkunft

Einsatzkräfte der Polizei sind gegen 24 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Asylbewerberunterkunft in der Byk-Gulden-Straße ausgerückt, weil ein Streit gemeldet worden war.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, trafen die Beamten in der Unterkunft einen Mann mit einer blutenden Platzwunde an. Er sei äußerst aggressiv gewesen und habe die Anweisungen der Beamten nicht beachtet. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, habe er sich gewehrt und gespuckt. Der Mann sei ins Hegauklinikum eingeliefert worden. Die Hintergründe des vorangegangenen Streits und wie zur Verletzung des Mannes kam, konnten laut Polizei bisher nicht geklärt werden.