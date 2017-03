Singen Verkehrswelt

Mit 30 oder 50 Sachen durch die Stadt? In mancherlei Hinsicht handelt es sich in Singen dabei um eine Glaubensfrage, findet SÜDKURIER-Mitarbeiter Torsten Lucht .

Es hat etwas von einem Glaubenskrieg: Soll man innerorts 50 oder 30 Kilometer pro Stunde fahren dürfen? Man nehme zum Beispiel die Anton-Bruckner-Straße zwischen der Widerhold- und Reichenaustraße. Prinzipiell gibt es hier wegen der diversen Schulen mit insgesamt weit mehr als 3000 Schülern sowie des Alten- und Pflegeheims „Haus am Hohentwiel“ gute Gründe für eine Tempo-30-Zone. Allein die vielen Ein- und Ausfahrten zu Parkplätzen – theoretisch kann’s hier an allen Ecken und Enden krachen und scheppern. Praktisch allerdings hat Angela Berner-Assfalg so ihre Zweifel, wie sich auf dem Straßenabschnitt von rund 400 Metern Ausschläge der Tachonadel herbeiführen lassen. Kreisel, Ampel, Smileys – es wimmelt nach Wahrnehmung der CDU-Stadträtin an faktischen und psychologischen Bremsen. Und überhaupt: Nach ihrer Meinung sollte man auf irgendeiner innerstädtischen Nord-Süd-Achse noch mit 50 durch die Stadt fahren können.

Verkehrte Welt

Genau so sehen das auch Kirsten Brößke von der FDP und Christel Höpfner von der SPD. Zusammen mit ihrer christdemokratischen Kollegin bildete das feminine Trio im Stadtplanungsausschuss einen interfraktionellen Block für die freie Fahrt (naja, bis 50 eben) für freie Frauen – und als Zufall mag dabei durchgehen, dass der Ausschuss am Mittwoch und also just am Tag der Frau tagte. Ganz anders fielen dagegen die Stellungnahmen der Männer aus: Für Manfred Bassler und Walafried Schrott (beide SPD) geht die Sicherheit vor und auch für Marcus Berger als Leiter des Straßenverkehrsamts im Singener Rathaus rangiert die Sicherheit vor der Freiheit (zumindest auf der Straße).

Ganz offensichtlich haben also die Geschlechter in Sachen Tempo-Glaubenskrieg die Fronten gewechselt und wer will, wird in den Frauen von heute die Männer von gestern erkennen.

Andere Welt

Und wo schon so schön über den Glauben (oder sind's doch nur Überzeugungen?) geplaudert wird – herrlich dazu passt eine Ankündigung der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Sie bietet ab 23. März jeweils donnerstags ab 19 Uhr einen Kurs an, bei dem man gegen eine Gebühr von 30 Euro "Gott tiefer kennenlernen oder eine neue lebendige Beziehung zu ihm aufbauen kann". Nachdem das himmlische Wesen sich längere Zeit (Moses ausgenommen) ziemlich im Verborgenen gehalten hat, ist das nun wirklich spottbillig. Außerdem kommen die Teilnehmer einigermaßen flott zur Friedenskirche: Sie steht in der Rielasinger Straße und da darf man 50 fahren.