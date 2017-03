Singen Verkehrspsychologin: Raser bekommen im normalen Leben oft wenig Anerkennung

Der Wettlauf zwischen Polizei und der Singener Tuningszene hat wieder begonnen. Mit scharfen Kontrollen und empfindlichen Geldbußen versuchen die Behörden gegen die Raserei vorzugehen. Eine Verkehrspsychologin erklärt, was sich im Gehirn von Rasern abspielt.

Helle Aufregung, so wird berichtet, herrschte im Gerichtssaal. Die Richter des Berliner Landgerichtes hatten gerade die beiden 25 und 26 Jahre alten Fahrer des illlegalen Autorennens des Mordes schuldig befunden. Das Urteil: lebenslänglich. Das hatte es bisher noch nie gegeben. Endlich, so sagen die Gegner automobilen Imponiergehabes, werde erkannt, dass die Teilnehmer solcher Autorennen den Tod anderer billigend in Kauf nehmen. Die jungen Männer hatten im Februar 2016 durch ihre Raserei im Herzen Berlins einen Unfall verursacht, bei dem ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer ums Leben kam.

Das Gerichtsurteil könnte von einer höheren Instanz kassiert werden. Doch es hat bundesweit eine Diskussion angestoßen, die in Singen seit Jahren geführt wird. Denn hier treffen sich die Freunde starker Motoren, um zu posen, zu driften und zu rasen.

Angefangen hat alles vor etwa zehn Jahren recht harmlos. Junge Leute zeigten sich immer freitags gegenseitig ihre aufgemotzten (getunten) Autos und fachsimpelten über PS, Auspuffe, schnelle Reifen, teure Felgen und besondere Lackierungen. Die Tuningszene war geboren und lockte immer mehr Teilnehmer aus anderen Landkreisen und der benachbarten Schweiz an.

Mit den Schweizern kamen auch Ferrari, Maserati,Porsche, Lamborghini und Co. in den Hegau. Es blieb nicht beim Staunen und Wundern. Jetzt musste gezeigt werden, was die Karrosse unter der Haube und der Fahrer an Geschicklichkeit hat. Junge Männer drehten in Hochgeschwindigkeit vor Publikum ihre Runde durch die Kreisverkehre. Der Applaus der jungen Zuschauer auf Campingstühlen am Straßenrand und in den drei Schnellrestaurants war ihnen sicher; die massive Kritik der Polizei, der Anlieger und der Stadtverwaltung aber auch.

2015 war der Höhepunkt der Belagerung vorerst erreicht. Die Stadt Singen versuchte es an einigen Wochenenden mit Straßensperrungen und führte dann 2016 an den Knotenpunkten 30-er Zonen für die Freitage ein. Die umliegenden Einkaufsmärkte und die Tankstelle stellten Hausregeln auf und verboten die Versammlung von Mitgliedern der Tuningszene. Jetzt hatten die Beamten der Verkehrspolizei endlich auch eine bessere Handhabe bei den Kontrollen. Liest man die Bilanz von 2016, so könnte der Eindruck entstehen, dass der Aufwand in keinem Verhältnis zum Erfolg steht: Bis zu 50 Polizeibeamte (teilweise mit Schweizer Beamten) waren zwischen April und Oktober jeweils freitags im Einsatz, um die Tuningszene zu regulieren. Rund 500 Fahrzeuge und 370 -Halter wurden kontrolliert, über 100 Bußgeldbescheide wegen überhöhter Geschwindigkeit, 50 Anzeigen wegen unerlaubter Fahrzeugtechnik erteilt und 13 Fahrverbote ausgesprochen.

Dürfen Hobby-Rennfahrer die Steuerzahler, eine Kommune, den Staat so stark belasten? – Der Einsatzleiter der Sigmaringer Verkehrspolizeidirektion, Detelf Wysotzki, rechtfertigt die konsequenten Kontrollen mit dem Argument der Prävention: "Stellen Sie sich vor, ein Fahrer verliert die Kontrolle, sein Fahrzeug bricht aus und rast in die Zuschauermenge?" Seit Mitte März sind die Beamten an den Freitagen immer von 20 Uhr bis samstags 2 Uhr im Einsatz, um Raser und unerlaubte Fahrzeugtechnik aus dem Verkehr zu ziehen. Dabei haben sie die Möglichkeit, Bußgelder zu verzehnfachen. Ein junger Mann muss 100 Euro dafür bezahlen, dass er wiederholt mit quietschenden Reifen beschleunigt und unvermittelt abgebremst hat. 20 Euro ist der übliche Satz. "Ich hätte 200 Euro nehmen können", sagt Wysotzki, "aber so viel hatte er gar nicht dabei."

Oft müssten sich die jungen Leute bei anderen Geld leihen, weil sie nur noch soviel dabei haben, dass sie sich eine Tankladung leisten können. "Die stecken alles in ihre die Autos und haben dann kein Geld mehr", sagt Wysotzki. Jonny aus Villingen ist so einer. Goldene Felgen glänzen am durchgestylten Ford Focus. Seinen Nachnamen will er nicht preisgeben, dafür aber den Satz: "Das Hobby bringt Glücksgefühle, mehr als die Liebe zu Frauen."

Über solche Aussagen kann Polizeiobermeisterin Melanie Stocker nur die Nase rümpfen. Die Grenznähe und die gute Infrastruktur von Singen lockten die Tuningszene an, ist sie überzeugt. Der Konflikt sei nur mit konsequenter Überwachung in den Griff zu bekommen. Mit ihrer Laserpistole steht sie in der Ekkehardstraße und versucht die Raser zu erwischen. Schnell haben die über soziale Medien den mobilen Blitzer bekannt gegeben. Die Kandidaten fahren aufreizend langsam an der Kamera vorbei. Das Katz- und Maus-Spiel geht weiter.

Auch in diesem Jahr will die Stadt zusammen mit der Polizei die Tuningszene engmaschig und konsequent überwachen. Für das Osterwochenende will Oberbürgermeister Bernd Häusler die Tuner mit einer Allgemeinverfügung fernhalten. Illlegale Rennen, die Gefahren und den Lärm will er nicht in der Stadt haben. Autos als Mordwaffe kann er nicht dulden.

2007 starb ein 20-jähriger Beifahrer bei einem solchen Rennen, das sich ein Golffahrer mit einem Porsche auf der B33 bei Radolfzell geliefert hatte. Damals lautete die Anklage auf fahrlässige Tötung. Heute könnte das Urteil "Mord" heißen.



Wenn der Führerschein weg ist

Die Diplom-Psychologin Rita Stumpf aus Friedrichshafen hat in ihren verkehrspsychologischen Beratungen auch mit Rasern zu tun, die ihren Führerschein verloren haben



Frau Stumpf, was sind das für Menschen, die sich über schnelle Autos und PS definierten und an illlegalen Rennen teilnehmen?

Es sind in der Regel junge Männer. Frauen hatte ich noch nie. Sie haben einen sehr niedrigen sozioökonomischen Status und genießen in ihrem normalen Leben oft wenig Anerkennung. Diese holen sie sich über die schnellen Autos. Sie haben Spaß an der Geschwindigkeit und suchen so den Wettkampf mit andern. Trotzdem sind sie fast alle überzeugt, dass sie keine Raser sind.

Was spielt sich dabei im Gehirn ab?

Geschwindigkeit und Risiko versetzen die Fahrer in einen Rausch und Euphorie. Im Zwischenhirn wird Dopamin ausgeschüttet. Das erzeugt den Wunsch nach mehr. Das ist wie eine Sucht. Es ist was dran an der Behauptung, das Auto sei der Potenzverlängerer.

Hat das Berliner Mord-Urteil bei den Rasern zum Umdenken geführt?

Nein, die Fahrer empfinden das Urteil eher als ungerecht. Sie wälzen die Verantwortung auf die Opfer ab.

Was erreichen Sie mit ihrer Arbeit?

Ich muss den Teilnehmern vermitteln, dass sie ihre Einstellung ändern müssen. Das ist zunächst eine Enttäuschung für sie. Die Männer wollen nur schnell ihren Führerschein zurück bekommen. Um die medizinisch-psychologische Unterschung (MPU) zu bestehen, müssen sie sechs Monate zum Kurs. Für ein positives Gutachten ist eine stabile Verhaltensänderung nötig.

Wie kann man den Rasern beikommen?

Mit viel härteren Strafen. Wir sollten die Autos wie in der Schweiz rigoros beschlagnahmen.