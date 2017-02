Singen Verdiente Neuböhringer-Narren erhalten Orden

Die Neu-Böhringer zeichnen engagierte Fasnachter aus. Sie haben viel zu tun.

Bürgermeisterin Ulrike Wiese stieg nach der Begrüßung der Gäste beim Ordensabend der Neu-Böhringer gleich in die Verleihung ein: "Sonst schaffen wir das bis zum Schmotzigen Dunschtig nicht." Umrahmt von einem bunten Programm wurden 71 verdiente Narren aus dem eigenen Verein und befreundeten Vereinen ausgezeichnet. Kanzelar Bernd Schuckert von der Hegau-Bodensee-Narrenvereinigung verlieh in Anlehnung an das Jubiläum 111 + 1 der Neu-Böhringer 11 + 1 +1 Orden der Vereinigung.

Die Goldene Ehrennadel als hohe Auszeichnung verlieh Schuckert an Brigitte Köpsel (seit 1972 aktiv bei den Neu-Böhringern) und Bruno Leibach, der seit 1980 dabei ist. Seit 27 Jahren ist Uwe Narr aktiv im Verein, er erhielt den Goldenen Verdienstorden. Den Dackelorden überreichte er an die langjährigen Kassiererinnen Claudia Keller und Tanja Narr.

"Kompliment für die Bürgermeisterin und das gelungene Jubiläum, das spricht für großes Engagement der Mitglieder", lobte Schuckert den Verein. Der verlieh zahlreiche Orden. Den höchsten, die Schwarze Katze, erhielt Heinz Leibach ein zweites Mal und wurde zum Narrenbaum-Obristen ernannt. Nach 38 Jahren im Verein, davon 23 Jahre im Vorstand, bekam er als Narrenrat zum neuen Häs auch einen neuen Katzenorden. Auch Claudia Graf (seit 1989 dabei), bekannt als die "Scheese" bei den Ordensabenden und im Verein Hans Dampf in allen Gassen, erhielt die Schwarze Katze.

Dass die Scheese auch in Promikreisen bekannt ist, bewies Claudia Graf im Duo mit Babette (Britta Flemming) den Gästen in der Radrennbahn anhand projizierter Fotos. In Erinnerung an den tollen Weihnachtsmarkt hatte Babette eine Kanne Glühwein mitgebracht – eine Tasse voll konnte OB Bernd Häusler nicht abschlagen. Zur kurzweiligen Unterhaltung trugen auch Graf und Graf, die Reschtle Musik und mit Tänzen die Hansele, Katzen und eine Frauengruppe bei.