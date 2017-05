Singen Veranstaltungsmarathon: Stadtfest und Bike-Marathon an einem Wochenende

Vom 23. bis 25. Juni wird die Singener Fußgängerzone beim Stadtfest zur Festmeile. Am selben Wochenende wird auch der Hegau-Bike Marathon ausgetragen, in dessen Rahmen zum ersten Mal die UCI-Weltmeisterschaft im Mountainbike Marathon stattfindet.

Singen – Für das letzte Juni-Wochenende hat sich Singen einiges vorgenommen – vom 23. bis 25. Juni wird das Singener Stadtfest gefeiert und gleichzeitig findet an diesem Samstag und Sonntag der Hegau-Bike Marathon mit der UCI-Weltmeisterschaft im Mountainbike Marathon statt. Im brandneuen Hostel Art&Style stellten die Organisatoren und Mitwirkenden beider Großveranstaltungen ihr Programm für das ereignisreiche Wochenende vor.

Es handle sich um zwei eigenständige Veranstaltungen, gab Singen aktiv Vorsitzender Gerd Springe als zu verstehen. Stadtfest und Bike-Marathon sollen jedoch von einander profitieren und möglichst viele Besucher anziehen. "Es wird eine muntere, multikulturelle Stadtfestmeile geben", kündigte Springe an. Von der Stadtfesteröffnung am Freitag ab 16 Uhr bis zum Ende am Sonntag um 18 Uhr sind für die Besucher 180 Stunden Programm auf sechs verschiedenen Bühnen und etwa 1000 "Fest-Metern" geboten.

Zur Eröffnung auf der Sparkassen-Bühne in der August-Ruf-Straße lädt das Art&Style-Hostel die Besucher zu 1.500 Gläsern Sekt und Orangensaft ein, während die Sparkassenband Hegau-Bodensee für Stimmung sorgt. Ein Höhepunkt am Freitagabend, kündigt Singen aktiv an, sei der Auftritt der Hiprockband slamjam und von Benjamin Ondera. Neben Musik und Tanz, findet auf der Hauptbühne in der August-Ruf-Straße auch wieder der SÜDKURIER Talk statt, der erstmals von Lokalredaktionsleiter Torsten Lucht moderiert wird. Unter dem Motto "Cocktail-Rezepte" für die Demokratie sprechen unter anderem OB Bernd Häusler, Comedian Tamika Campbell, Marcel Da Rin von de Singener Kriminalprävention miteinander.

Nikolaos Gialitakis von Nikos Lifestylebar serviert dazu leckere Cocktails. Als einmalige Besonderheit wird hier am Samstag um 17 Uhr die UCI-Weltmeisterschaft 2017 im Mountainbike Marathon eröffnet, die im Rahmen des Hegau-Bike Marathons am 24. und 25. Juni in Singen stattfindet. "Es ist etwas Außerordentlich Tolles", gab OB Bernd Häusler zu verstehen, wenn Breitensport wie der Hegau-Bike Marathon und Spitzensport wie bei der Mountainbike-WM gleichzeitig stattfänden. Fahnenträger der teilnehmenden Nationen werden vom Rathausplatz zur Bühne laufen und Mountainbike-Spitzensportler sowie Kunstradfahrer vom RMSV Edelweiss Aach und der Trial-Weltmeister Andi Kromer werden mit dabei sein.

Gemütliche Biergartenstimmung mit viel Musik verspricht die Heimatbühne in der oberen August-Ruf-Straße. Die b.free-Bühne in der Hegaustraße steht am Freitagabend im Zeichen regionaler Nachwuchsbands. Am Samstag gibt es hier unter anderem Comedy mit Tamika Campbell und Benaissa Lamroubal. Modern und rockig soll es auf der Scheffel-Bühne werden, wenn regionale Bands wie Schlaflos oder Famfatal einheizen. Wieder mit dabei sind auch die Azubis der Firma Elma mit ihrer Scheffel-Lounge, in der die Besucher zu House-Musik in Strandstühlen Cocktails genießen können. Zum 25-jährigen Bestehen der Singener Kult-Kneipe Exil, laden Jens Otte und Teresita Schwaer an die Exil-Bühne auf dem Ekkehard-Platz. "Hier ist so ziemlich jedes Genre vertreten", kündigt Jens Otte zum musikalischen Programm an. Die Singener Vereine und bekannte Partner lüden zu verschiedensten internationalen Speisen und Getränken ein, so die Ankündigung von Veranstalter Singen aktiv. Die Hegau – und Scheffelstraße werden zur Schmuck- und Kunsthandwerkermeile. Die Singener Kriminalprävention lädt mit mehreren Partnern zu ihrem Aktionsstand in der Hadwigstraße. Die Azubis der Firma Takeda servieren Smoothies und laden zum lustigen Sumo-Ringen.

Hegau-Bike Marathon

Am 24. und 25. Juni findet in Singen der Hegau-Bike Marathon statt, in dessen Rahmen erstmalig die UCI-Weltmeisterschaft im Moutainbike Marathon ausgetragen wird. Start und Ziel sowie eine kleine Festmeile sind am Singener Rathausplatz. Zum ersten Mal findet der Sparkassen Kids Cup bereits am Samstag um 14 Uhr statt. Zum Rennen um die Weltmeisterschaft starten die Damen am Sonntag um 10 Uhr und die Herren um 10.20 Uhr. (ker)

