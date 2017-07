Singen Vandalismus in der Worblinger Straße

Vandalismus in der Worblinger Straße

Unbekannte zerkratzen Autos mit Schweizer Kennzeichen

Zwei nebeneinander in der Worblinger Straße beim Basketballplatz der Zeppelinschule geparkte Fahrzeuge mit Schweizer Zulassung hat ein unbekannter Täter am Sonntag, zwischen 11.45 Uhr und 13 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand verkratzt und dabei einen Schaden von rund 3500 Euro angerichtet. Das teilte die Polizei mit. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils die linke Fahrzeugseite beschädigt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Telefon (0 77 31)88 80, zu melden.