Singen VHS-Geldhunger in der Kritik

VHS-Geldhunger in der Kritik

Der Singener Gemeinderat grollt wegen Zuschussforderung und verlangt einen Korrekturkurs für die Zukunft

Zähneknirschend stimmte der Singener Gemeinderat einer erneuten Anhebung des kommunalen Zuschusses zur Volkshochschule Landkreis Konstanz zu. Auf Kreisebene hatte sich die Chefin der Erwachsenenbildungseinrichtung, Nikola Ferling, die Zusage schon eingeholt. Im Singener Kulturausschuss war bereits die Bitte um mehr Geld vorgetragen worden. Jetzt musste Nikola Ferling, wie berichtet, den Wirtschaftsplan erneut vor dem Gesamtgemeinderat erläutern und wieder harsche Kritik an ihrem Zahlenwerk einstecken.

War im Kulturausschuss der beantragte Zuschuss in Höhe von 173 263,75 Euro noch sehr kritisch betrachtet worden, so einige man sich im Gemeinderat jetzt bei drei Enthaltungen, 15 Ja- und sieben Nein-Stimmen darauf, dass die Stadt Singen die Kosten übernimmt. Gegenüber 2016 sind das rund 14 000 Euro mehr. Weitere Kosten, die aus Tarifsteigerungen entstehen, will die VHS im laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaften. 2017 erhält die VHS vom Landkreis einen Zuschuss von über einer Million Euro. Bis zum Jahr 2021 soll der sogar auf 1,253 Millionen Euro anwachsen.

Als neue Vorsitzende der VHS-Mitgliederversammlung kommt Bürgermeisterin Ute Seifried nun die schwierige Aufgabe zu, die Kosten künftig zu deckeln. Denn die Singener Räte und auch Oberbürgermeister Bernd Häusler sendeten in der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause das klare Signal aus, dass man nicht bereit sein werde, "ein Fass ohne Boden" ständig weiter zu stopfen.

Irritation erzeugte vor allem die Tatsache, dass trotz der prognostizierten Einnahmen (410 000 Euro) aus den vom Bundesamt für Migration (BAMF) bezahlten Integrationskursen nichts bei der VHS Konstanz hängen bleibt. Nikola Ferling begründete die Kostensteigerung mit tarifbedingten höheren Personalkosten für die 60 Festangestellten und die rund 900 Honorarkräfte, höhere Kosten bei der Anmietung von Kursräumen, sowie Kosten für eine neue Marketingstrategie und die dazu gehörige Personalstelle.

Besonders erzürnt ist Marion Czajor (Neue Linie), weil sie ein Übergewicht an Sprach- und Integrationskursen wahrnimmt und der Meinung ist, dass das zulasten des klassischen Erwachsenenbildungsangebotes geht. Sie hinterfragt den Stellenschlüssel und verlangt ein Organigramm der Verwaltung. Auch Veronika Netzhammer (CDU) sieht ein Missverhältnis zwischen dem hohen Angebot an Integrationskursen, von denen die VHS profitiere, und den Defiziten im Kerngeschäft. Regina Brütsch (SPD) vermisst die Synergieeffekte aus der Fusion mit der VHS Radolfzell. Christel Höpfner (SPD) fragt sich, warum der VHS-Landesverband die Zuschüsse nicht anhebt, dieses wohl aber von den Kommunen verlangt werde. Auch Eberhard Röhm (Grüne) will den wachsenden Zuschussforderungen nicht tatenlos zusehen. "Wir müssen uns über die zukünftige Entwicklung unterhalten", sagt er.

Kurse werden teurer

"Zum Frühjahrs- und Sommersemester 2017 werden wir erstmals seit 2012 die Gebühren für unsere Kurse und Veranstaltungen anheben müssen." Das teilt die Leiterin der VHS, Nikola Ferling, auf der VHS-Homepage mit. Grund seien neben der allgemeinen Kostensteigerungen, Tariferhöhungen und Mietanpassungen. Die Kursgebühren würden in Abhängigkeit von der Kursgröße und der zu erreichenden Mindestteilnehmerzahl kalkuliert. Standardkurse kosten durchschnittlich 0,50 Euro pro Unterrichtseinheit á 45 Minuten mehr. Klein- und Minigruppen werden teurer.