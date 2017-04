Singen Unternehmen zeigen sich bei Singener Leistungsschau

Die IG Singen Süd präsentiert wieder eine Leistungsschau mit verkaufsoffenem Sonntag. Für Musik sorgt die Steißlinger Popsängerin Nicole Scholz.

Die Planungen für die Leistungsschau der Interessengemeinschaft (IG) Singen Süd laufen. Bei einer Vorbesprechung machten die beteiligten Unternehmen klar, dass die Vorbereitungen in vollem Gange sind. Bereits in weniger als einem Monat, am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, wird die Veranstaltung stattfinden. Sie steht unter dem Motto "Auto und Lifestyle für die ganze Familie". Dabei sollen nach Auskunft der Veranstalter die Erlebnisatmosphäre und Unterhaltung, das Vermitteln von Fachwissen und die Darstellung von Produktvielfalt im Mittelpunkt stehen. Produkte zum Anfassen und Testen sowie die Möglichkeit, Neuigkeiten kennenzulernen sollen laut Veranstalter auch bei der elften Leistungsschau nicht zu kurz kommen. Die IG Singen Süd ist ein Zusammenschluss von Unternehmen aus Handel, Industrie und Handwerk.

Der verkaufsoffene Sonntag wird der Hauptaktionstag sein. Von 13 bis 18 Uhr zeigen dann die Unternehmen ihr Leistungsspektrum. Davor wird es einen Frühschoppen geben. Auch in diesem Jahr wird das Rooming-In-Konzept verfolgt, bei dem sich mehrere teilnehmende Unternehmen zusammen an einem Standort präsentieren. An verschiedenen sogenannten Hotspots, also Zentren, an denen die Aktivitäten konzentriert werden, wird ein Unterhaltungsprogramm geboten. So haben die Veranstalter am Standort Rudolf-Diesel-Straße ein Programm auf der KTS-Bühne organisiert, bei dem es Vorführungen von Tanzgruppen, von Zumba bis Hiphop, geben wird. Durch das Programm führt Bianca Steber, die während der Leistungsschau die Moderation auf dieser Bühne übernimmt.

Zentraler Programmpunkt werden am Sonntag die Auftritte der Steißlinger Sängerin Nicole Scholz sein, die mit ihrem musikalischen Partner Oli Roth aus Mannheim ein Programm aus Rock, Pop und Soul-Songs präsentiert. Scholz, die bereits mehrere Talentwettbewerbe gewann und schon im Duett mit Peter Maffay sang, wird am Sonntagmorgen den Frühschoppen um 10 Uhr eröffnen und dann im stündlichen Rhythmus bis 17 Uhr zu hören sein.