Steißlingen Unternehmen Renner konzentriert sein Holzland

Steißlinger Filiale bekommt neue Eigentümer, die Mitarbeiter werden übernommen und Standort Singen konzentriert sich aufs Geschäft mit den Endkunden.

Das Singener Unternehmen Holzland Renner hat seine Filiale in Steißlingen an die bayrische Holzgroßhandelsgruppe Carl Götz verkauft. BVereits zum 1. Juni wird das Geschäft in Steißlingen an die Unternehmensgruppe aus Neu-Ulm übergehen. Nach dem Verkauf der Niederlassung in Konstanz an das Weingartner Holzhandelsunternehmen Habisreutinger im vergangenen Dezember, ist dies bereits der zweite Standort, von dem sich der Singener Holzspezialist Renner aktuell trennt.

Für das Singener Stammhaus soll dies aber keine Folgen haben. "Der Standort Singen bleibt erhalten", gibt Geschäftsführer Marcus Renner auf Nachfrage des SÜDKURIER Entwarnung. Bedenken wegen einer Wettbewerbssituation zum Standort in Steißlingen hegt er nicht: "Während die Niederlassung in Steißlingen, wie bisher, ausschließlich professionelle Kunden aus Industrie und Handwerk bedient, haben wir in Singen als einen Schwerpunkt die privaten Endkunden im Blick", erklärt der Inhaber.

Die 25 Mitarbeiter in Steißlingen, die bereits in einer Betriebsversammlung über die anstehenden Veränderungen informiert wurden, werden vom neuen Eigentümer übernommen. Der Name der Niederlassung wird in Anlehnung an den bisher gewohnten Namen in Holz Renner umbenannt.

Die Firmengruppe Carl Götz will mit der Übernahme nach eigenen Angaben ihre starke Position als eine der führenden deutschen Holzgroßhandlungen weiter ausbauen. Geleitet wird das Familienunternehmen, das an 15 Standorten mehr als 600 Mitarbeiter beschäftigt, durch die Geschäftsführer Philipp, Maximilian und Christoph Zumsteg. "Holz Renner wird uns dabei helfen, unsere Marktposition im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen und uns weiter zu entwickeln", äußert sich Philipp Zumsteg in einer Pressemitteilung zur Übernahme. Der Steißlinger Standort soll laut Unternehmen künftig vom langjährigen Holzland Renner-Mitarbeiter Gerhard Ströhle geführt werden. Das Neu-Ulmer Familienunternehmen gewinne weiter an Zuwachs und freue sich, den Standort Steißlingen offiziell in die Unternehmensgruppe zu integrieren. Durch die Verbindung der beiden Familienunternehmen baue die Firmengruppe seine starke Position im deutschen Holzhandel weiter aus. Der Zusammenschluss soll sich auf die Zukunft der Unternehmensgruppe positiv auswirken. "Wir gewinnen nicht nur kompetente Mitarbeiter, auch Synergien im Einkauf, der Lagerlogistik, Verwaltung und im Marketing werden wirtschaftliche und qualitative Vorteile bringen", erklärt Geschäftsführer Philipp Zumsteg. Und die Kunden profitieren vom vielfältigen Sortiment, Web-Shop, kurzen Lieferzeiten und dem Anschluss an das Warenaustauschsystem der Carl-Götz-Unternehmensgruppe, sowie von einer großen Lagerkapazität und Warenverfügbarkeit. „Ich freue mich sehr, diese Übernahme bekannt zu geben", sagt Geschäftsführer Philipp Zumsteg. Er sieht darin eine Verbindung, die es dem Unternehmen erlaubt, bestehende und neue Kunden, sowie langjährige Geschäftspartner noch besser von der Leistungsfähigkeit der Bayern zu überzeugen.

Zum Unternehmen

Die Carl Götz Unternehmensgruppe, mit Firmensitz in Neu-Ulm, ist einer der bundesweit erfolgreichsten Holzgroßhändler mit über 600 Mitarbeitern. Das Traditionsunternehmen kann durch fast 70 Jahre Erfahrung im Bereich Holzhandel auf einen reichen Erfahrungsschatz in Bezug auf die Produktqualität zurückgreifen und zeichnet sich durch kompetente Beratung und ein umfassendes Lagervolumen aus. (sk)