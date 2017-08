Singen Unfallverursacher sucht das Weite

In der Singener Schmiedstraße hat ein Unbekannter Autofahrer ein anderes Auto beschädigt

Beim Rangieren, so vermutet die Polizei, ist ein unbekannter Autofahrer am Montagnachmittag, zwischen 14 und 15 Uhr, auf einer Wendefläche in der Schmiedstraße gegen einen dort abgestellten 3-er BMW geprallt. Statt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte er das Weite. Der Schaden wird auf 1400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Telefon (0 77 31)88 80, entgegen.