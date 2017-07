vor 1 Stunde SK Singen Unfallverursacher bringt Alkoholeinwirkung des anderen Beteiligten ans Licht

So kann es gehen: Weil ihm ein anderer Autofahrer die Vorfahrt genommen hat, ist ein 30-Jähriger am Sonntagmorgen in einen Unfall verwickelt worden. Sein Problem: Er war betrunken.