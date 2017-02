Singen Unfallflüchtiger wird schnell ermittelt

Zeugen beobachteten, wie ein älterer Autofahrer ein Verkehrszeichen in der Singener Uhlandstraße überfuhr und verschwand

Aufmerksamen Zeugen ist es laut Polizeibericht zu verdanken, dass am Mittwochnachmittag 15.15 Uhr eine Unfallflucht schnell aufgeklärt werden konnte. Der Fahrer eines auf der Hohenhewenstraße in Richtung Ringstraße fahrenden VW überfuhr am Kreisverkehr der Uhlandstraße ein auf dem seitlichen Radweg angebrachtes Verkehrszeichen. Eine Zeugin, die den Vorgang beobachtet hatte, eilte hinzu, um die Fahrertür des PKW zu öffnen. Ungeachtet dessen fuhr der ältere Autofahrer weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da sich die Zeugen das Kennzeichen gemerkt hatten, konnte die Polizei den Verursacher schnell ermitteln. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Die sonstige Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.