Singen Unfallflüchtiger stellt sich selber

Ohne Führerschein und mit fremdem Wagen verursachte ein 23-Jähriger in Singen einen Unfall und verschwand zunächst

Reumütig zeigte sich ein 23-Jähriger, der am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Waldeckstraße vor dem Kreisverkehr zur Friedinger Straße mit seinem VW in das Heck eines haltenden Ford prallte. Nachdem der Fahrer des Ford das Angebot des 23-Jährigen, den Schaden direkt mit einer Bargeldzahlung zu regulieren, abgelehnt hatte, setzte sich der Unfallverursacher in sein Fahrzeug und flüchtete. Noch während der Unfallaufnahme kam der 23-Jährige zu Fuß an die Unfallstelle zurück und räumte ein, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein und den Wagen unberechtigt benutzt zu haben. Gegen ihn wird neben Unfallflucht deshalb auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.