Singen Unfall beim Abbiegen in die Georg-Fischer-Straße

Rund 14.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Singen. Am Montagnachmittag, 19. Dezember, prallten zwei Autos gegen 17.30 Uhr im Zuge eines missglückten Abbiegemanövers gegeneinander.

Beim Abbiegen von der Rudolf-Diesel-Straße in die Georg-Fischer-Straße dürfte ein VW-Fahrer einen Opel übersehen haben, der die Georg-Fischer-Straße stadteinwärts befuhr. Der Opel prallte deshalb gegen das linke Hinterrad des VW, dessen Achse brach.



Laut Polizei entstand an dem VW ein Schaden von rund 6000 Euro, während der Schaden am Opel auf 8000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.