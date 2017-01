Unbekannter stiehlt Autoschlüssel aus Umkleideraum in Singen

Erst war der Autoschlüssel weg und dann der Geldbeutel aus dem Auto: Ein Unbekannter hat sich aus einer Jacke im Umkleideraum bedient.

Der Täter entwendete aus einer Jacke in einem Umkleideraum der Schwimmhalle des Hegau-Gymnasiums am Mittwoch, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, den Autoschlüssel und öffnete damit das in der Alemannenstraße geparkte Auto. Aus diesem stahl der Unbekannte laut Polizeibericht anschließend einen schwarzen Ledergeldbeutel mit persönlichen Dokumenten und einem zweistelligen Bargeldbetrag. Den zuvor gestohlenen Autoschlüssel ließ er im geöffneten Fahrzeug zurück. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Telefon (0 77 31) 88 80, zu melden.