Singen Unbekannter macht sich an Eingangstür von Lagerhalle zu schaffen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag, 23. Dezember, zwischen 20.15 und 7.35 Uhr, versucht, die elektronische Schiebetür einer Lagerhalle in der Industriestraße aufzuhebeln. Laut Polizei wurde er dabei möglicherweise gestört.

Dem Unbekannten, der auch den Tankdeckel eines abgestellten Fahrzeugs öffnete, jedoch keinen Kraftstoff abzapfte, gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Industriestraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 8880, in Verbindung zu setzen.