Singen-Bohlingen Unbekannter klaut Fahrzeug in Aach und verursacht Unfall

Der Unbekannte hatte den Wagen aus einer Garage in Aach gestohlen. In Bohlingen raste er dann in einen Vorgarten und flüchtete. Die Hintergründe:

Ein kaputter Zaun, ein beschädigter Elektrokasten und ein demoliertes Auto ist die Bilanz der nächtlichen Fahrt eines Unbekannten mit einem gestohlenen Wagen. Wie die Polizei mitteilt, stammte das Fahrzeug, mit dem der Täter am Freitagmorgen, gegen 4 Uhr, in der Hittisheimer Straße in Bohlingen in den Vorgarten eines Wohnhauses fuhr, aus einer Garage in Aach. Nach dem Unfall sei der Unbekannte mit dem Wagen geflüchtet, später habe er das laut Polizei massiv beschädigte Fahrzeug auf einem Acker in der Nähe des Schwimmbads in Worblingen abgestellt. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter sei ergebnislos verlaufen. Am geklauten Auto sei bei dem Unfall ein Schaden von rund 8000 Euro entstanden, die Schäden an Zaun und Elektrokasten beziffern die Beamten auf rund 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0 77 31) 88 80 zu melden.