Singen Unbekannter greift Jugendlichen mit Schraubenzieher an

Attacke beim Spielplatz an der Singener Masurenstraße: Polizei fahndet nach Taverdächtigem.

Von einem Unbekannten wurde ein 15-Jähriger laut Polizei am Donnerstag gegen 15 Uhr auf dem Gehweg beim Spielplatz zwischen Masuren- und Überlinger Straße in der Singener Südstadt angegriffen. Wie der 15-Jährige berichtet, sei er durch einen Tritt gegen das Hinterrad zu Fall gebracht worden. Einen weiteren Tritt konnte der am Boden liegende Jugendliche laut Polizei abwehren und den Angreifer ebenfalls zu Fall bringen. Auch einen Angriff mit einem Schraubenzieher habe er abwehren können. Am Arm sei er aber leicht verletzt worden, bevor der Geschädigte dem Angreifer den Schraubenzieher entreißen konnte. Bevor die Flucht gelang, habe er ihm mit dem Tatwerkzeug auf den Kopf geschlagen. Die sofort verständigte Polizei fahndet bislang ergebnislos nach dem Angreifer. Er soll 15-18 Jahre alt und etwa 1,75-1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug kurzes, dunkles Haare, einen dunklen Rucksack mit weißen Streifen und ein dunkles Shirt mit langen Ärmeln und weißen chinesischen Schriftzeichen auf der Brust. Zeugenhinweise an die Polizei in Singen, Tel. (07731)888-0.