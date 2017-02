Unbekannter besprüht Autos mit Feuerlöscher

Ein unbekannter Täter hat vermutlich in der Nacht zum Sonntag mehrere geparkte Autos in der Hadwigstraße mit einem Feuerlöscher besprüht.

Ganz in der Nähe sei ein leerer 6 Kilogramm Feuerlöscher mit ABC-Füllung und der Aufschrift „H-EG-12“ gefunden worden. Ob an den Autos durch die Besprühung ein Schaden entstanden ist, sei noch unklar, so die Polizei. Auch die Herkunft des Löschers sei nicht geklärt. Hinweise zum Tatgeschehen oder der Herkunft des Feuerlöschers nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0 77 31)88 80 entgegen.