Unbekannter beschädigt Auto auf Parkplatz und flieht

Am Montagmorgen hat ein Autofahrer auf einem Parkplatz in Singen einen anderen Wagen beschädigt und ist anschließend einfach weggefahren. Doch Zeugen haben den Vorfall beobachtet.

Beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Ladens in der Theodor-Hanloser-Straße in Singen, hat am Montagvormittag ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Wagen gestreift und dessen linke Fahrzeugseite beschädigt. Nach dem Unfall fuhr der Mann einfach weg und hinterließ einen Schaden von rund 1.500 Euro. Bislang unbekannte Zeugen sollen den Vorfall laut Polizei beobachtet haben. Kennzeichen und Uhrzeit hätten die Personen an die Parkplatzaufsicht übergeben. Nach genau diesen Zeugen oder anderen Personen, die den Unfall gesehen haben, sucht nun die Polizei und bittet die Betreffenden, sich unter der (0 77 31) 88 80 zu melden.