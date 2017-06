Singen Unbekannte sprengen Kaugummi-Automat in Singen auf

Anwohner wurden durch eine nächtliche Explosion geweckt. Die Polizei fahndet nun nach den unbekannten Tätern.

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannte, die am Samstag in Singen einen Kaugummiautomat zerstört haben sollen.



Laut Polizei wurden Anwohner im Bereich des Kleeackerwegs in Singen am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr durch explosionsartige Geräusche aus dem Schlaf geschreckt. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass die Unbekannten einen an einer Mauer angebrachten Kaugummiautomaten gesprengt hatten.



Wie die Polizei mitteilt, könnte aufgrund erster Einschätzungen ein Gas in den Automaten eingeleitet und dieses entzündet worden sein. Den Diebstahlschaden schätzen die Ermittler auf etwa 50 Euro. Am Automat entstand Schaden in Höhe von rund 110 Euro.



Laut Zeugen seien bereits am Vorabend laute Knallgeräusche wahrgenommen worden. Zu prüfen, ob diese im Zusammenhang stehen, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Singen, Tel. (07731) 888-0.