Singen Unbekannte brechen Imbisswagen in Singen auf

Diebe erbeuten Kühlbox, Gasflache, Pappschalen und Papiertücher im Wert von rund 100 Euro.

Wie die Polizei mitteilt ist die Tür eines in der Uhlandstraße abgestellten Imbisswagen-Anhängers von Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag aufgebrochen worden. Neben ihrer Beute in Form einer blauen Elektrokühlbox, einer grauen Gasflasche sowie Papierschalen und Papierhandtücher im Gesamtwert von rund 100 Euro, sollen der oder de Täter Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro angerichtet haben. Zeugenhinweise an die Polizei Singen, Tel. (07731)888-0.