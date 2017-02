Singen Unbekannte brechen Auto auf und stehlen Rucksack

Unbekannte Täter haben in Singen einen Rucksack aus einem Auto gestohlen, nachdem sie zuvor die Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen hatten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Unbekannte Täter schlugen am Freitagnachmittag, im Zeitraum von 15 bis 16.45 Uhr, auf einem Parkplatz in der Virchowstraße an einem abgestellten Audi eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeug einen Rucksack. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, 07731/8880, zu melden.