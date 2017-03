Singen Unbekannte Diebe schlagen in Singener Sporthallen zu

Polizei ermittelt in einer Diebstahlserie, nachdem Geld und Smartphones in drei Hallen entwendet wurden.

Einen Diebeszug durch Sporthallen haben Unbekannte laut Polizei am Montag unternommen. In der Sporthalle in der Uhlandstraße wurde ein Geldbeutel mit rund 50 Euro Bargeld und diversen Papieren erbeutet, in der Waldeckhalle ein lila Geldbeutel, 20 Euro Bargeld und ein Samsung-Handy. Am Abend verschafften sich die Täter Zugang zur Umkleidekabine beim Sportplatz in der Fichtestraße und entwendeten zwei Smartphones im Gesamtwert von rund 600 Euro. Hinweise an die Polizei Singen, Tel. (07731)888-0.