Singen Umzugsunternehmen Gut setzt auf den Standort Singen

Das Umzugsunternehmen Gut kehrt nach Singen zurück. Die Vermietung von Lagerflächen soll zum Hauptgeschäft werden.

Singen – Von Singen nach Gottmadingen und wieder zurück: Das Umzugsunternehmen Gut lässt sich nach acht Jahren Abwesenheit wieder in der Stadt nieder. Für Anneliese Ressin ist das ein Grund zum Feiern, und deshalb gibt's ein Gläschen Sekt zum Anstoßen. Die Geschäftsführerin lässt es sich nicht nehmen und schenkt den Gästen selbst ein. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter und Sohn Markus, beide Gesellschafter des Unternehmens, freut sie sich über den Start der Bauarbeiten.

Am Mittwoch war der Spatenstich zum Neubau im Gewerbegebiet Tiefenreute. Etwa 2,5 Millionen Euro investiert die Familie in den neuen Standort. Auf mehr als 1700 Quadratmetern soll die Lagerhalle entstehen. Damit verdoppelt sich die Lagerfähigkeit gegenüber dem alten Standort. Durch die Vergrößerung werden auch neue Mitarbeiter benötigt; mindestens fünf neue Stellen will die Familie schaffen. Der Fokus soll zukünftig auf dem Lagerbereich liegen. Auch sollen dann Containerboxen für private und gewerbliche Nutzung angemietet werden können.

2002 übernahm Peter Ressin die Umzugsfirma Gut, als diese insolvent geworden war. Damals befand sie sich noch in der Güterstraße 21. Als 2008 der Mietvertrag nicht verlängert wurde, entschied sich Peter Ressin, den Standort nach Gottmadingen zu verlegen. In Singen selbst habe er damals keine geeigneten Flächen gefunden. Nachdem in Gottmadingen das Lagergeschäft immer größer wurde, sei das Unternehmen gezwungen gewesen, weitere Hallen anzumieten. Ende 2015 beschloss Peter Ressin deshalb, sich aus der Mietabhängigkeit zu lösen und selbst zu bauen – auch um weiter expandieren zu können.

"Durch die Präsenz in Singen sind wir für Kunden besser erreichbar," sagt Peter Ressin. "Für private Laufkundschaft, aber auch für Singener Firmen." Im Oktober soll es bereits soweit sein. Dann kann die neue Halle in Betrieb genommen werden. In Gottmadingen laufen die Mietverträge im April 2018 aus. Spätestens dann wird die Firma Gut wieder ganz in Singen zu Hause sein.