Singen Umschichtung in Kindergärten

Die Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren sind in Singen knapp geworden. Dagegen sind die Kinderkrippen für kleinere Kinder noch nicht ganz ausgelastet. Das ergibt sich aus einer gutachterlichen Erhebung. Auf die Entwicklung reagiert die Stadt mit der konkreten Bedarfsplanung im November

Wasserdicht wird der städtische Bedarfsplan der Kindertageseinrichtungen (Kita) erst im November. Das zeigt der Bericht des Diplom-Geographen Tilman Häusser. Der stellte die Ergebnisse seiner Bevölkerungsvorausberechnung vor, die der Stadt jetzt als Grundlage für die Planung des Kindergartenbedarfs dienen sollen. Die vorgelegten Zahlen dienen der Orientierung und vermitteln den Entscheidungsträgern ein Gefühl von Kontrolle über die Situation der Kinderbetreuung in der Stadt. Diese muss seit dem Rechtsanspruch für Kinder auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr dafür sorgen, dass genügend Kirppen- und Kindergartenplätze zur Verfügung stehen.

Wie schnell sich dieser Bedarf ändern kann, ist spätestens seit Herbst 2015 deutliche geworden, als mit den Flüchtlingen auch viele Kinder nach Singen kamen. Dass der mit der Untersuchung der Bevölkerungsentwicklung beauftragte Tilman Häusser die Zahlen erst jetzt vorlegte und die konkrete Bedarfsplanung damit auf den 9. November verlegt werden muss, wird mit der gleichzeitigen Nachfrage zahlreicher Kommunen nach solchen Datenerhebungen begründet.

In Singen bestätigen die Zahlen nun, was bisher nur vermutet werden konnte: "Die Realdaten der Bevölkerungsentwicklung übersteigen seit letztem Jahr die verschiedenen Szenarien der letzten kleinräumigen Bevölkerungsvorausrechnung für Singen aus dem Jahr 2012 deutlich", erklärt Leonie Braun vom städtischen Fachbereich 4, Jugend, Soziales, Ordnung. In altersgemischten Gruppen wurden Plätze für unter Dreijährige vorübergehend mit Kindern über drei Jahren belegt. Auf diese Weise habe die Stadt den Rechtsanspruch erfüllen können. Doch das ist nur eine Notlösung und nach dem Willen des Gemeinderates eigentlich schon seit dem Januar 2017 nicht mehr möglich.

Probleme gibt es nach dem Bericht der Fachabteilung jetzt mit der Schulkindbetreuung. 78 Kinder, die sich in mindestens einer Einrichtung vorgestellt oder über das Online-Anmeldesystem "Little Bird" befinden sich auf einer Vormerkliste.

Nach den bisherigen Berechnungen fehlen bis 2021 vor allem Betreuungsplätze für über Dreijährige in den altersgemischten Gruppen in der Kernstadt. In der Nord- und Kernstadt werde laut Entwurf des Bedarfsplans sogar ein Überschuss an 25 Plätzen für Kinder unter drei Jahren entstehen.

Im Singener Süden werden im Jahr 2021 – bedingt durch die rasch entwickelten Neubaugebiete – die meisten Betreuungsplätze fehlen. Nach den vorliegenden Berechnungen werden 142 Kindertagesplätze für Kinder über drei Jahre und zehn Krippenplätze benötigt. In den Stadtteilen gibt es vergleichsweise wenig Verschiebungen.

Die Entwicklung löst weder bei der Verwaltung noch bei den Stadträten Überraschung aus. Pläne gegen die Engpässe gibt es. So beginnt bald der Umbau der Pestalozzischule. In die ehemalige Förderschule werden das Maggi-Kinderhaus und der Schulkindergarten umziehen. Das Markus-Kinderhaus wird zum Familienzentrum.

In Beuren an der Aach reagiert die Stadt auf den akuten Mangel an Kinderbetreuungsplätze mit der Anschaffung eines Containers, der auch variabel eingesetzt werden kann, sobald die zusätzliche Gruppe mit 22 Plätzen in Beuren eingerichtet ist. Dem hatte der Gemeinderat noch vor der Sommerpause zugestimmt.

Die Kosten

Da es sich bei dem Zahlenwerk bisher nur um einen Entwurf des Kindergartenbedarfsplanes handelt, lassen sich die konkreten Kosten noch nicht genau ermitteln. Wie der Fachausschuss den Räten mitteilte, soll mit der Detailplanung am 9. November auch die Finanzierung diskutiert werden. Die Stadt Singen investierte 2015 in die Tageseinrichtungen für Kinder 10,6 Millionen Euro. 2016 waren es 11,2 Millionen Euro. (gtr)