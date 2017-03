Singen Ulrike Veser leitet den Kunstverein

Nach zehn Jahren im Amt übergibt Jörg Wuhrer den Vorsitz im Kunstverein Singen an Ulrike Veser. OB Bernd Häusler bezeichnet in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender den Kunstverein als freien Motor für die Stadt.

Der Kunstverein Singen hat eine neue Vorsitzende: Ulrike Veser übernahm das Amt von Jörg Wuhrer. Schon im vergangenen Jahr hatte Wuhrer dem Vorstand angekündigt, dass er sich nach zehn Jahren aus der Verantwortung zurückziehen möchte. Als neue Beisitzerin wurde Catharina Scheufele gewählt. In der Mitgliederversammlung ließ der scheidende Vorsitzende die Aktivitäten des Vereins in seiner Amtszeit Revue passieren und ging darauf ein, was ihm wichtig war und begleitet hat. Da waren einerseits die jährlichen Ausstellungen Singen Kunst, die erste Ausstellung dieser Reihe wurde ein Jahr nach seiner Wahl gezeigt. "Singen Kunst war immer etwas Besonderes, die Kataloge dazu waren mir immer wichtig", so Jörg Wuhrer.

In seine Zeit als Vorsitzender fiel auch das 50-jährige Bestehen des Vereins im Jahr 2010. "Der Kunstverein war Steigbügelhalter für die Kunst im öffentlichen Raum", erinnerte Wuhrer auch an die visionären Persönlichkeiten Paul Gönner und Hans-Jürgen Krüger als langjährige Vorsitzende. Der Entschluss, sein Amt abzugeben, sei in ihm schon länger gereift: "Kunst lebt durch Inspiration", somit sei es für ihn an der Zeit, ein anderes Kapitel aufzuschlagen. Jörg Wuhrer dankte dem Vorstand für das Vertrauen und Christoph Bauer, Leiter des Kunstmuseums, für die gute Zusammenarbeit.

"Es waren spannende zehn Jahre, der Kunstverein war ein freier Motor für die Stadt", sagte Bernd Häusler als stellvertretender Vorsitzender. Das will man in Zukunft weiterführen. Die Idee eines Mitglieds für Kunstfahrten zu Ausstellungen sei gut angenommen worden. Zwei Termine im Jahr seien das Ziel, die nächste Kunstfahrt soll nach Donaueschingen gehen. Auch das Projekt "Guck mal", bei dem Kunststudenten der Öffentlichkeit Einblick in ihre Arbeit geben, soll es 2018 nochmals geben. Und dies, obwohl im vergangenen Jahr durch weniger Sponsoren und nicht vorhersehbare Kosten der Ausstellung Singen Kunst 2016 die Ausgaben die Einnahmen überschritten und der Kassenbestand laut Schatzmeisterin Martina Fahr-Rackow einen Anfangsbestand von gut 1300 Euro ausweise.

"Der Verein hat mit knappsten Mitteln immer viel bewegt, das hat mich beeindruckt", meldete sich Heinz Troppmann zu Wort. Er hoffe auf eine wundersame Geldvermehrung und sprach dem Vorstand Mut zu für die Ausstellung Singen Kunst 2017. Sieben Künstler aus Deutschland werden neuere Werke zeigen. "Wir brauchen weitere Ideen und Mitglieder, die sich einbringen", appellierte Häusler. Derzeit zählt der Verein 230 Mitglieder. Die Ausstellung Singen Kunst 2017 wird am 21. Mai um 11 Uhr im Kunstmuseum Singen eröffnet.

Die Amtsvorgänger

Mit Ulrike Veser übernimmt erstmals eine Frau die Position als Chefin im 1960 gegründeten Kunstverein. Neben Jörg Wuhrer, der die vergangenen zehn Jahre die Geschicke leitete und auch das 50. Jubiläum 2010 organisierte, waren vier weitere Männer an der Geschichte der Freunde der Kunst maßgeblich beteiligt. Bis 1971 fungierte Gründungsmitglied Walter Maurmann als Vorsitzender, ihm folgte für fünf Jahre der damalige Singener Alt-OB Theopont Diez, der das Amt 1981 an Paul Gönner übergab. Nahezu 17 Jahre leitete er den Kunstverein und geleitete die Bewegung in das damals entstandene Kunstmuseum. Von 1998 bis 2007 übernahm Hans-Jürgen Krüger die Position. (sk)

Informationen zum Verein: www.kunstverein-singen.de