singen Überstunden für die Verteidigungsministerin

Ursula von der Leyen spricht am Donnerstag im Bohlinger Festzelt. Andreas Jung (CDU) startet in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes. Die Polizei sieht für die Veranstaltung kein besonderes Bedrohungspotential

Das 60 Meter lange Festzelt mit Vordach und angrenzendem Biergarten steht. Auch die Inneneinrichtung im Fachwerkstil ist aufgebaut. Einen Tag vor Beginn der traditionellen Bohlinger Sichelhenke muss alles fertig sein, denn die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen stattet dem Volksfest einen Besuch ab. Genauer gesagt, nutzt die Singener CDU das Festzelt, um am 24. August um 19 Uhr mit dem Kandidaten Andreas Jung die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes zu eröffnen.

So ein großes Zelt, gefüllt mit gut gelaunten Zuhörern haben schon andere hochrangige Politiker als große Bühne für sich entdeckt. Doch Ursula von der Leyen ist die erste Frau von der Regierungsbank, die dem Aachtal einen Besuch abstattet. Ob sie als Nordlicht die Hegauer erreichen kann, wird sich am Donnerstagabend zeigen. Andreas Jung ist da ganz zuversichtlich: "Ich bin sicher, dass sie den Ton treffen wird", sagt er und erinnert an einen politischen Aschermittwoch in Fellbach. Die Ministerin habe sich sehr genau über die örtlichen Themen informiert, weiß Jung.

Damit alles für den Polit-Abend vorbereitet ist, müssen die ehrenamtlichen Helfer des ausrichtenden Sportvereins noch mehr ranklotzen. "Super Zeltaufbau mit über 60 Helfern", schwärmt der Ortsvorsteher und Vorsitzende des Vereins, Stefan Dunaiski. "Wir sind ein klasse Team. Besonders freut mich, dass so viele junge Leute Spaß an der Vereinsarbeit haben und täglich dabei sind", sagt Dunaiski. Für den politischen Abend mit der Ministerin mussten die Sportler am Sonntag eine Zusatzschicht einlegen.

Das Festzelt mit seinen urigen Kaffee- und Moststuben soll einer riesigen Bauernstube ähneln. Um eine heimelige Atmosphäre zu erzeugen, wird auf die Dekoration viel Wert gelegt.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Sicherheitskonzept, sowohl für die Sichelhenke selbst, als auch für den Besuch der Ministerin. Diese wird von einer Veranstaltung aus Waldshut mit ihrem eigenen Personenschutz erwartet. Vor der Politik-Veranstaltung wird das Bundeskriminalamt den gesamten Veranstaltungsort unter die Lupe nehmen. "Am Donnerstagabend wird auch die örtliche Polizei mit Beamten in Uniform und Zivilkleidung präsent sein", sagt Polizeisprecher Bernd Schmidt. Von großen Störfeuern geht die Polizei aber auch nicht aus.

"3500 Euro bezahlt der CDU-Ortsverein für die Zeltmiete", erklärt dessen Vorsitzender Franz Hirschle auf SÜDKURIER-Anfrage. "Weitere 500 Euro werden für Sicherheitskräfte fällig." Hirschle ist überzeugt, dass sich der Einsatz lohnen wird.

Politiker in Bohlingen

Ein großes Zelt für ein Volksfest eignet sich auch gut für politische Veranstaltungen. Seit 1998 nutzen auch Singener Parteien (bisher mit einer Ausnahme die CDU) am Vortag der Bohlinger Sichelhenke das Festzelt für politische Veanstaltungen. Diese Politiker waren schon da: