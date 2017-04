Gottmadingen Über die traurige Freiheit in der Medienwelt

Die preisgekrönte österreichische Autorin Friederike Gösweiner las aus ihrem Debüt-Roman im Weinhaus Fahr in Gottmadingen

Das Ambiente im Weinhaus und der Vinothek Fahr gefällt nicht nur Friederike Gösweiner. Zu ihrer Lesung im Rahmen der Erzählzeit ohne Grenzen ist die Bude proppenvoll. "Ich bin sehr beeindruckt, dass Ihre kleine Gemeinde so viele Literaturfreunde hat", sagt die Autorin aus dem Raum Innsbruck/Tirol. Sie hat ihr Erstlingswerk, den Roman "Traurige Freiheit", mit im Gepäck.

Eigentlich wolle sie die gute Stimmung in der Vinothek nicht kaputt machen, denn ihr Roman sei ein ziemlich ernsthaftes Buch. So überlegt sie, welche Stelle sie lesen kann und wählt zunächst einen Dialog der Protagonistin Hannah mit ihrem Freund Jacob. "Ich habe in meinem Roman zwei klassische Situationen für die Menschen meiner Generation verarbeitet: Trennungsgespräche und Bewerbungsgespräche", sagt Friederike Gösweiner, Jahrgang 1980.

Schon öfters hatte es diese Gespräche zwischen Hannah und Jacob gegeben. Hannah wird nach Berlin gehen und ein Volontariat machen, doch Jacob möchte sie halten, weil er keine Fernbeziehung möchte. Jacob wirft ihr sogar vor, dass sie eigentlich weg will und sie fühlt sich ertappt. "Im Grunde hat er Recht", so Hannah. Doch sie will diese berufliche Chance in Berlin nutzen.

Die berufliche Welt im eisenharten Medienbetrieb lernt Hannah nach dem Volontariat in Berlin kennen. Auch wie ein Bewerbungsverfahren bei Zeitungen abläuft, schildert Friederike Gösweiner in ihrem Roman. In der Kategorie "Debüt" wurde ihr Buch im November mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet.

Bevor die junge Frau mit Auszügen aus ihrem Roman beginnt, unterstreicht Bürgermeister Michael Klinger, wie wichtig es für Gottmadingen ist, bei diesem – seit acht Jahren stattfindenden – grenzüberschreitenden Literaturfestival dabei zu sein. Auch wenn es dieses Jahr kein richtiges Motto gebe, so Klinger. Die Mannschaft der Gemeindebücherei hatte für die Autorin und die Zuhörer schließlich sogar ein Apéro vorbereitet, damit die Gäste noch länger verweilen konnten.