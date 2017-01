Singen Über Kunst lässt sich doch streiten: SÜDKURIER verlost Karten für Theaterstück "Kunst" mit Leonhard Lansink

In einer SÜDKURIER-Verlosung gibt es Karten für das Theaterstück "Kunst" mit Leonhard Lansink zu gewinnen.

In bisher weit über 1000 Inszenierungen amüsierte sich das Publikum rund um den Globus über die virtuosen, so federleichten wie hintergründigen Dialoge im Theaterstück "Kunst" der virtuosen Autorin Yasmin Reza.

Diese Komödie spielt das Schauspielertrio Leonard Lansink, Luc Feit und Heinrich Schafmeister in einer neuen Inszenierung des Euro-Studios Landgraf aus Titisee-Neustadt in der Regie und Raumgestaltung von Fred Berndt am Sonntag, 29. Januar, um 19 Uhr in der Stadthalle Singen. Drei Freunde sezieren ihre Beziehung anhand eines simplen Kunstwerks – einer weißen Leinwand. Dabei wird das Kunstverständnis im Handumdrehen zum Auslöser eines immer größer werdenden Schlagabtausches unter den drei Freunden.

Für diese Veranstaltung verlost der SÜDKURIER drei mal zwei Eintrittskarten. Wer Karten gewinnen möchte, ruft die SÜDKURIER-Nummer (0 13 79) 37 05 00 41 an. Teilnahmeschluss ist Freitag, 20. Januar, um 12 Uhr. Ein Anruf kostet jeweils 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilpreise sind höher. Bitte Namen, Adresse und als Lösungswort "Kunst" nennen.

Die Gewinner werden veröffentlicht und bekommen die Karten zugeschickt.